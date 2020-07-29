«Эдмонтон» в контрольном матче разгромил «Калгари»

«Эдмонтон»
twitter.com/edmontonoilers
В составе победителей дубль оформил Коннор Макдэвид, по голу забили Кайлер Ямамото и Патрик Русселль. У проигравших шайбу забросил Элиас Линдхольм.
Артем Загидуллин и Александр Елесин не попали в заявку «Флэймз».
НХЛ. Контрольные матчи
«Калгари» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Ямамото — 1 (Клефбом, Эннис), 1:04 — 0:1. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 7:44 — 0:2. Линдхольм — 1 (бол., Густафссон, Годро), 39:56 — 1:2. Расселл — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 55:26 — 1:3. Макдэвид — 2 (Расселл), 55:59 — 1:4Вратари: Тэлбот (Риттих, 29:31, Тэлбот, 29:49, Риттих, 29:58) — Коскинен (Смит, 29:58)Штраф: 12-12Броски: 37 (9+16+12) — 30 (16+7+7)