«Эдмонтон» в контрольном матче разгромил «Калгари»

в контрольном матче уступилсо счетом 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

В составе победителей дубль оформил Коннор Макдэвид, по голу забили Кайлер Ямамото и Патрик Русселль. У проигравших шайбу забросил Элиас Линдхольм.

Артем Загидуллин и Александр Елесин не попали в заявку «Флэймз».