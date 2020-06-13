ЦСКА планирует подписать двух защитников и нападающего

Президент московского ЦСКАрассказал о трансферных планах армейского клуба.

«С Капризовым мы разговаривали по окончании сезона, он сказал, что будет пробовать силы в Северной Америке. С ним переговоров не ведем.

По Сорокину сделали предложение 1 июня. Он послушал предложение с агентом и сказал, что примет решение позже. ЦСКА еще планирует подписать двух защитников и нападающего.

С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему все, что он захотел.

Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», — сказал Есмантович в эфире «Радио Маяк». 0