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    ХК «Сочи» выкупил контракты вратаря Шикина и защитника Петрова

    Хоккей Сочи КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что хоккейный клуб «Сочи» выкупил контракты голкипера Дмитрия Шикина и защитника Алексея Петрова.

    Дмитрий Шикин
    Дмитрий Шикин

    «Контракты Дмитрия Шикина и Алексея Петрова выкуплены хоккейным клубом "Сочи". Мы ищем нашим игрокам новые команды», — сказал Николаев «Чемпионату».

    28-летний Шикин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 26 матчах, одержав 10 побед, из которых две — на ноль.

    В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.

    37-летний Петров в прошедшем сезоне сыграл в 50 матчах, записав на свой счёт 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+3» и 80 минутах штрафного времени.

    Хоккеист проводил на льду 15 минут 47 секунд за матч. 0

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