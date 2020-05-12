ХК «Сочи» выкупил контракты вратаря Шикина и защитника Петрова

Хоккейный агентсообщил, что хоккейный клубвыкупил контракты голкипераи защитника

«Контракты Дмитрия Шикина и Алексея Петрова выкуплены хоккейным клубом "Сочи". Мы ищем нашим игрокам новые команды», — сказал Николаев «Чемпионату».

28-летний Шикин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 26 матчах, одержав 10 побед, из которых две — на ноль.

В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.

37-летний Петров в прошедшем сезоне сыграл в 50 матчах, записав на свой счёт 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+3» и 80 минутах штрафного времени.

Хоккеист проводил на льду 15 минут 47 секунд за матч. 0