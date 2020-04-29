«Торпедо» заключило новый контракт с главным тренером

«Торпедо» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды

Соглашение нижегородского клуба с 43-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Напомним, Немировски возглавил «Торпедо» перед началом сезона 2018/2019 годов, после чего два года подряд выводил команду в плей-офф.

«Мне очень нравится в Нижнем Новгороде. Здесь я — как дома и чувствую, что хотел бы еще тренировать здесь, расти вместе с командой как специалист и делать так, чтобы команда росла вместе со мной. За два года совместными усилиями было сделано очень многое, и хочется продолжать двигаться по намеченному пути.

Впереди нас ждет большая работа. Мы находимся на связи с руководством клуба. Решаем вопросы относительно комплектования состава, общаемся с самими хоккеистами. Держим в голове различные планы предсезонной подготовки, консультируясь при этом с КХЛ. Сейчас очень трудно предсказать, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому мы с тренерским штабом прописали самые различные варианты, включающие в себя не только планы "а" и "б", но и множество других букв алфавита. В любом случае, мы готовы к различным сценариям.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за доверие и поддержку руководство региона и клуба, тренерский штаб и, конечно же, отдельной строкой хочу поблагодарить наших болельщиков. Они очень искренне поддерживали команду и меня лично по ходу хоккейных матчей и продолжили делать это уже по окончании сезона. Было безумно приятно читать все те теплые слова благодарности, которые они выражали почти каждый день. Уверен, что именно поддержка болельщиков сыграла весьма весомую роль в том, что совместная история "Торпедо" и Дэвида Немировски продолжается!», — сказал главный тренер «Торпедо». 0