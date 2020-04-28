Морозов: Следующий сезон КХЛ планируем начать 2 сентября

Президент КХЛрассказал о том, когда может начаться сезон 2020-2021.

«Составлением календаря начнем заниматься после того, как будет утвержден состав участников. Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — цитирует Морозова sportrbc.ru.

Состав участников следующего сезона, по его словам, будет утвержден в мае-июне:

«Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май–июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров».

Напомним, сезон 2019-2020 был завершен досрочно из-за коронавируса. 0