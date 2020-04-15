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    Морозов: Готовимся начать новый сезон в сентябре

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, когда может стартовать новый сезон турнира. Слова президента приводит официальный сайт лиги.

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    «На самом деле, работы не убавилось, даже наоборот. Сейчас как раз появилось время обсудить изменения в регламенте, календарь будущего сезона. Да, определенный дискомфорт есть, поскольку в таком режиме не получается лично общаться с людьми. Но при этом я со всеми на связи. Можно сказать, что, несмотря на форс-мажор, команда КХЛ работает в штатном режиме.

    К сожалению, объявил о своем неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.

    Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть», — сказал Морозов. 0

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