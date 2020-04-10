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    Слепышев: Капризов точно уезжает, про остальных ничего не могу сказать

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    Нападающий ЦСКА Антон Слепышев высказался касательно возможного отъезда игроков армейского клуба в НХЛ.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    Сам игрок отказался от предложения «Эдмонтона» и продлил контракт с ЦСКА.

    «Все находится пока на стадии переговоров. Понятно, что точно уезжает Капризов. Про остальных ничего не могу сказать.

    Даже Сорокин недавно дал интервью, где сказал, что еще не до конца определился.

    Сначала у него должен закончиться контракт, потом пройти переговоры. Думаю, процентов на 90 он уедет», — сказал Слепышев «Спорт-Экспрессу».

    Ранее появилась информация, что восемь хоккеистов ЦСКА имеют предложения от клубов НХЛ.

    До 30 апреля контракты действуют у вратаря Ильи Сорокина, защитников Класа Дальбека, Алексея Марченко, Михаила Науменкова, Никиты Нестерова, Александра Романова и нападающих Линдена Вея, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Константина Окулова, Александра Попова, Сергея Толчинского и Максима Шалунова. 0

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