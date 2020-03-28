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    Вице-президент НХЛ надеется возобновить сезон весной

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига надеется возобновить прерванный из-за коронавируса сезон весной.

    Билл Дэйли
    Билл Дэйли

    Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

    «Мы бы хотели начать играть весной. Если потребуется, мы готовы захватить начало лета. Нас устраивает такая перспектива. Но я не думаю, что на данный момент мы уже достаточно хорошо представляем себе, как будет развиваться ситуация и на что мы можем рассчитывать.

    Мы полагаем, что нам, возможно, придется играть в августе, если потребуется. Если нам потребуется организовать игры в это время, мы найдем для этого способ.

    Со временем мы приходим к пониманию, что за счет летних месяцев у нас есть больше возможностей, чем мы предполагали первоначально. Мы еще успеваем завершить все наши дела и подготовиться к полному регулярному сезону в следующем году», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ. 0

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