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    Фетисов назвал ожидаемой новость об отмене ЧМ-2020

    Хоккей Чемпионат мира по хоккеюКоронавирус в спорте
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.

    Вячеслав Фетисов
    Вячеслав Фетисов

    «Понимаю и болельщиков, и всех тех, кто пишет об этом и говорит, что эта новость нерадостная, но думаю, она вполне ожидаемая. Не знаю, почему она вызывает сейчас такой бурный интерес.

    Мировая спортивная система переживает непростое время. Мы говорим и о подготовке к Олимпийским играм. Для меня это было ожидаемое решение, и я понимаю, что Рене Фазель, который в этом году должен сдать свои полномочия, хотел красиво у себя на родине завершить свою легендарную миссию президента Международной федерации хоккея. Но здоровье и благополучие людей является основополагающим.

  • Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса
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    • Думаю, все варианты перед отменой турнира взвешивались и рассматривались. Не на коленке же лепить и держать людей в неведении на протяжении долгого времени.

    Чемпионат мира включает в себя подготовку спортсменов и доведение их до кондиции. Думаю, решение очень правильное», — сказал Фетисов в эфире программы «Все на Матч». 0

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