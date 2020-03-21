Фетисов назвал ожидаемой новость об отмене ЧМ-2020

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.

«Понимаю и болельщиков, и всех тех, кто пишет об этом и говорит, что эта новость нерадостная, но думаю, она вполне ожидаемая. Не знаю, почему она вызывает сейчас такой бурный интерес.

Мировая спортивная система переживает непростое время. Мы говорим и о подготовке к Олимпийским играм. Для меня это было ожидаемое решение, и я понимаю, что Рене Фазель, который в этом году должен сдать свои полномочия, хотел красиво у себя на родине завершить свою легендарную миссию президента Международной федерации хоккея. Но здоровье и благополучие людей является основополагающим.

Думаю, все варианты перед отменой турнира взвешивались и рассматривались. Не на коленке же лепить и держать людей в неведении на протяжении долгого времени.

Чемпионат мира включает в себя подготовку спортсменов и доведение их до кондиции. Думаю, решение очень правильное», — сказал Фетисов в эфире программы «Все на Матч». 0