«Ак Барс» и «Салават» сыграют без зрителей из-за коронавируса

Матчив 1/4 финала Кубка Гагарина в Казани пройдут без зрителей, сообщается в телеграм-канале «Инсайдлар».

Казанцы начнут «зеленое дерби» с уфимским клубом на домашнем льду. Матч запланированы на 18 и 20 апреля. Также Казань может принять пятый и седьмой матч серии, если до них дойдет противостояние.

Запрет на посещение соревнований связан с угрозой распространения коронавируса. Отмечается, в Республике Татарстан планируют перенести все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.

Также без зрителей пройдет и домашний матч «Рубина» в рамках РПЛ 4 апреля. 0