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    «Салават» прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ Авангард Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал четвертую победу над «Авангардом» и прошел во второй раунд плей-офф.

    Григорий Панин
    Григорий Панин

    Хозяевам принесли победу Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев, Эдуард Гиматов. У гостей отметился Александр Яремчук.

    В следующем раунде «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом».

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Маннинен — 4 (Умарк), 15:09 — 1:0. Хартикайнен — 5 (бол., Умарк, Арзамасцев), 17:01 — 2:0. Яремчук — 1 (Терещенко, Андригетто), 23:20 — 2:1. Кугрышев — 2 (Майоров), 30:57 — 3:1. Гиматов — 1 (мен., п.в.), 58:57 — 4:1Вратари: Метсола — Бобков (Гарипов, 30:57, 57:09 — 58:57)Штраф: 14 — 4Броски: 22 (12+5+5) — 42 (14+13+15)
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