НХЛ. Два ассиста Бучневича, голы Кучерова и Сергачева

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1

«Блю Джекетс» потерпели 12 поражений в последних 14 матчах. Голкипер «Нефтяников» Микко Коскинен отразил 46 бросков по своим воротам, пропустив единственный гол на последней минуте третьего периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Голы: Чейссон — 10 (Хайра, Нил), 3:08 — 1:0. Джонс — 4 (Расселл, Чейссон), 55:29 — 2:0. Макдэвид — 33 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 56:25 — 3:0. Нюквист — 15 (Веренски, Веннберг), 59:01 — 3:1. Шихан — 8 (п.в., Арчибальд), 59:30 — 4:1Вратари: Коскинен — Корписало (59:08)Штраф: 6 — 4Броски: 24 (7+6+11) — 47 (21+9+17)

«Даллас» — «Нэшвилл» — 0:1

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нэшвиллу» — 0:1. Гол на счету Райана Эллиса. Хозяева потерпели пятое поражение подряд.

Александр Радулов пропускал встречу. На счету Дениса Гурьянова 3 броска в створ и 2 силовых приема за 16.27 на льду.

У Якова Тренина 2 минуты штрафа и силовой прием за 8.36.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Эллис — 8 (бол., Дюшен, Арвидссон), 30:29 — 0:1Вратари: Бишоп (57:59) — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 37 (9+14+14) — 23 (7+11+5)

«Флорида» — «Монреаль» — 4:1

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Майк Хоффман. У Евгения Дадонова 2 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду. Сергей Бобрвоский отсутствовал в заявке на игру.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Шайбы: 1:0 — 30 Валльмарк (Экблад, Аччари), 2:0 — 40 Уигар (Ватрано, Экблад), 3:0 — 44 Юбердо (Хоффман, Хаула), 3:1 — 48 Эванс, 4:1 — 58 ХоффманВратари: Дриджер — ЛиндгренШтраф: 6 — 6Броски: 32 (13+9+10) — 34 (8+14+12)

«Сан-Хосе» — «Оттава» — 1:2 ОТ

Победный гол на счету Криса Тирни. У Никиты Зайцева 3 броска в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 23.37 на льду. Артем Анисимов не играл.

В составе «Сан-Хосе» дебютировал защитник Николай Кныжов. На его счету 2 минуты штрафа и блок-шот за 11.48.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Оттава» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0) Шайбы: 0:1 — 10 Пол (Гаврилюк, Дюклер), 1:1 — 19 Кэйн (Майер, Бернс), 1:2 — 64 Тирни (Шабо, Дюклер)Вратари: Делл — АндерсонШтраф: 2 — 2Броски: 32 (16+9+5+2) — 38 (14+10+13+1)

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:5

На счету защитника гостей Михаила Сергачева 2(1+1) очка, «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 28.20 на льду. У Никиты Кучерова гол в пустые ворота, 2 минуты штрафа и 4 броска за 20.27. Андрей Василевский отразил 35 бросков из 38.

Пастрняк забил гол и вышел на первое место в снайперской гонке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) Шайбы: 0:1 — 5 Чирелли, 0:2 — 6 Сергачев (Гурде), 0:3 — 26 Пакетт (Коберн, Богосян), 1:3 — 34 Макэвой (Гжельчик, Койл), 2:3 — 38 Курали (Каше, Макэвой), 2:4 — 41 Киллорн (Пойнт, Сергачев), 3:4 — 46 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 3:5 — 58 КучеровВратари: Раск — ВасилевскийШтраф: 46 — 48Броски: 38 (14+12+12) — 25 (5+10+10)

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:6

Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак. На счету Никиты Гусева результативная передача, «-1» и 3 броска в створ за 14.15 на льду.

Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 23, его заменили после второго периода. У Павла Бучневича 2 передачи, «+1» и 4 броска в створ за 19.44.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:6 (2:1, 0:4, 2:1) Шайбы: 1:0 — 5 Хитил (Фокс, Готье), 1:1 — 6 Палмиери (Сиверсон, Мермис), 2:1 — 7 Зибанежад (Бучневич, Фокс), 2:2 — 20 Палмиери (Мермис, Вуд), 2:3 — 21 Клаэссон (Гусев), 2:4 — 36 Хэйден (Сиверсон), 2:5 — 36 Зэйджак (Суббан, Хишир), 3:5 — 53 Маккегг (Бучневич, Смит), 3:6 — 59 Зэйджак (Хауден, Маккегг), 4:6 — 59 ДеанджелоВратари: Шестеркин (Лундквист) — БлэквудШтраф: 2 — 6Броски: 35 (12+14+9) — 29 (12+11+6)

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Баффало» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 7:3 (1:0, 2:1, 4:2) 0