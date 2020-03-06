«Торпедо» — ЦСКА: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

одержал победу надв третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время команды обменялись голами. На точный бросок Максима Мамина на 9-й минуте хозяева ответили шайбой Андрея Белевича спустя десять минут.

Победную для «армейцев» шайбу на пятой минуте овертайма забросил Антон Слепышев.

КХЛ. 1/4 финала конференций. Третий матч «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Мамин — 1 (Нестеров), 8:10 — 0:1. Белевич — 1 (Бочаров), 18:15 — 1:1. Слепышев — 2, 64:24 — 1:2Нереализованный буллит: Григоренко (ЦСКА), 34:46 (Вратарь)Вратари: Тихомиров — СорокинШтраф: 11 — 21Броски: 31 (10+6+13+2) — 39 (10+14+14+1)

ЦСКА повел в серии 3-0. Четвертая игра пройдет в Нижнем Новгороде 8 марта. 0