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    КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА в гостях у «Витязя»

    Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина

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    В четверг, 5 марта, в КХЛ проходят 4 матча 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Металлург» Мг — «Барыс» 1:2 ОТ

    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от казахстанского «Барыса» (1:2 ОТ) в овертайме третьего матча серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ.

    В составе победителей отличились Даррен Дитц и Линус Виделль. За «Магнитку» шайбу забросил Сергей Мозякин.

    Клуб из Нур-Султана повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2:1. Четвертый матч серии команды проведут 7 марта в Магнитогорске.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Мозякин — 2 (Козун, Локтионов), 46:12 — 1:0. Дитц — 2 (бол., Виделль), 48:47 — 1:1. Виделль — 1, 60:31 — 1:2Вратари: Кошечкин — ПаскуалеБроски: 32 (11+4+17+0) — 37 (9+17+9+2)Штраф: 2 — 4

    «Салават Юлаев» — «Авангард» 6:3

    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (6:3) в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

    В составе победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен, еще по разу отличились Александр Бурмистров, Пётр Хохряков, Сакари Маннинен, Владимир Жарков.

    За омичей шайбы забросили Сергей Шумаков, Алексей Емелин и Брэндон Макмиллан.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч пройдет в Уфе 7 марта и начнется в 14:30 мск.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)
    Голы: Шумаков — 2 (Кошелев, Семенов), 1:23 — 0:1. Емелин — 1 (Широков), 16:20 — 0:2. Бурмистров — 1 (Пашнин, Кугрышев), 24:43 — 1:2. Хохряков — 1 (Жарков), 28:43 — 2:2. Маннинен — 2 (Умарк, Ларсен), 40:50 — 3:2. Хартикайнен — 2 (Умарк, Панин), 46:20 — 4:2. Хартикайнен — 3 (Умарк), 48:10 — 5:2. Макмиллан — 1 (бол., Бек, Широков), 54:05 — 5:3. Жарков — 1 (п.в., Кадейкин), 58:12 — 6:3Вратари: Метсола — Бобков (Гарипов, 48:10, 56:52 — 58:12, 59:04)Броски: 36 (10+12+14) — 35 (11+8+16)Штраф: 4 — 2

    «Локомотив» — «Йокерит»

    «Витязь» — СКА

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