Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее

Богдан Киселевич
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«Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны.
Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра — огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат.
Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за все хорошее. Ребята сейчас уже поняли скорости, и в реализации надо добавить.
Мы не делаем скидку на количество дебютантов — это первая сборная. В пятницу потренируемся и дальше будет только лучше», — сказал Киселевич ТАСС.
В следующем матче в Стокгольме команда Алексея Кудашова сыграет со Швецией. 0