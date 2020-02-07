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    Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры Евротур
    Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о матче с командой Финляндии (0:3) на третьем этапе Евротура.

    Богдан Киселевич
    Богдан Киселевич

    «Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны.

    Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра — огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат.

    Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за все хорошее. Ребята сейчас уже поняли скорости, и в реализации надо добавить.

    Мы не делаем скидку на количество дебютантов — это первая сборная. В пятницу потренируемся и дальше будет только лучше», — сказал Киселевич ТАСС.

    В следующем матче в Стокгольме команда Алексея Кудашова сыграет со Швецией. 0

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