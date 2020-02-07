Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее

Защитник сборной Россииподелился мнением о матче с командой Финляндии (0:3) на третьем этапе Евротура.

«Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны.

Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра — огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат.

Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за все хорошее. Ребята сейчас уже поняли скорости, и в реализации надо добавить.

Мы не делаем скидку на количество дебютантов — это первая сборная. В пятницу потренируемся и дальше будет только лучше», — сказал Киселевич ТАСС.

В следующем матче в Стокгольме команда Алексея Кудашова сыграет со Швецией. 0