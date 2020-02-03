«Ак Барс» разгромил «Витязь»

В рамках турнира КХЛна своем поле разобрался с, выиграв со счетом 5:2.

По итогам двух периодов хозяева вели в счете 4:1 и третьей части поединка гостям не хватило для того, чтобы исправить ситуацию.

Отметим, что у «Ак Барса» двумя результативными броскам отметился Эмиль Галимов.

«Ак Барс» остается лидером Восточной конференции с 82 очками. «Витязь» лишь восьмой в группе Запада. У него 58 баллов.