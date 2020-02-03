«Ак Барс» разгромил «Витязь»

«Ак Барс» сохраняет лидерство на Востоке
«Ак Барс»
По итогам двух периодов хозяева вели в счете 4:1 и третьей части поединка гостям не хватило для того, чтобы исправить ситуацию.
Отметим, что у «Ак Барса» двумя результативными броскам отметился Эмиль Галимов.
«Ак Барс» остается лидером Восточной конференции с 82 очками. «Витязь» лишь восьмой в группе Запада. У него 58 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Юдин — 1 (Э. Галимов, Петров), 4:19 — 1:0. Азеведо — 12 (Петров), 13:22 — 2:0. Макеев — 13 (Лаюнен, Семин), 15:16 — 2:1. Ар. Галимов — 12 (Рукавишников, Фрэттин), 20:56 — 3:1. Фрэттин — 8 (бол., Яруллин, Галиев), 39:22 — 4:1. Э. Галимов — 11 (Фисенко), 41:55 — 5:1. Гребенщиков — 11 (Семин), 46:20 — 5:2Вратари: Билялов — Ежов (Сапрыкин, 40:00)Штраф: 2 — 6Броски: 43 (15+13+15) — 27 (9+7+11)