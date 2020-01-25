«Ак Барс» одержал выездную победу над «Автомобилистом»

«Автомобилист» — «Ак Барс»
«Ак Барс»
Гости одержали победу со счетом 3:2.
У хозяев шайбы на счету Джеффа Плэтта и Найджела Доуса, у гостей отличились Кристиан Хенкель, Эмиль Галимов и Артем Галимов.
«Ак Барс» одержал третью подряд победу, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. «Автомобилист» (65 очков) идет четвертым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Хенкель — 2 (Глухов), 1:41 — 0:1. Плэтт — 7 (Литовченко, Обидин), 18:09 — 1:1. Э. Галимов — 8 (бол., Зарипов, Яруллин), 21:28 — 1:2. Ар. Галимов — 10 (Фрэттин), 26:35 — 1:3. Доус — 18 (бол., Мэйсек, Холланд), 33:38 — 2:3Вратари: Коварж (Фомин, 49:25, 59:37) — РейдеборнШтраф: 8-12Броски: 5 (9+6+10) — 28 (10+14+4)