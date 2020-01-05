НХЛ. Голы Тренина и Бучневича, ассисты Любушкина, Малкина и Кучерова

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4

«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4).

«Предаторз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Гримальди — 7 (Смит, Йоси), 10:21 — 0:1. Джохансен — 9 (Йоси, Экхольм), 19:16 — 0:2. Иафалло — 8 (бол., Тоффоли), 25:57 — 1:2. Тренин — 2 (Ирвин, Уотсон), 49:37 — 1:3. Смит — 8 (Гримальди), 50:46 — 1:4Вратари: Кэмпбелл — РиннеШтраф: 15 — 13Броски: 24 (11+9+4) — 38 (20+8+10)

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 2:1

«Ванкувер» переиграл на своем льду «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

Это седьмая подряд победа «Кэнакс».

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич забросил единственную шайбу гостей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Руссель — 5 (Эрикссон, Хорват), 1:46 — 1:0. Бучневич — 7 (Крайдер), 7:59 — 1:1. Майерс — 4 (Хорват, Хьюз), 58:31 — 2:1Вратари: Маркстрем — Георгиев (58:51)Штраф: 4 — 6Броски: 27 (7+14+6) — 36 (15+8+13)

«Аризона» — «Филадельфия» — 6:2

«Аризона» одолела «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

«Койотс» одержали третью победу кряду, а «Флайерз» потерпели третье подряд поражение.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сделал одну голевую.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Филадельфия» — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) Голы: Ричардсон — 3 (Чикран, Хиностроза), 12:33 — 1:0. Истерли — 1 (Любушкин, Шмолц ), 13:30 — 2:0. Келлер — 11 (бол., Холл, Кессел), 16:15 — 3:0. Круз — 9 (Степан, Голигоски), 39:59 — 4:0. Питлик — 4, 43:00 — 4:1. Келлер — 12 (Шмолц ), 44:27 — 5:1. Браун — 2 (Кутюрье, Гостисбеер), 48:46 — 5:2. Степан — 7 (мен., п.в.), 57:36 — 6:2Вратари: Раанта (Хилл, 40:00) — Харт (Эллиотт, 16:15, 56:26 — 57:36)Штраф: 10 — 12Броски: 22 (12+6+4) — 29 (10+7+12)

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ

«Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Лехконен — 8 (Доми, Сузуки), 8:42 — 1:0. Астон-Ризе — 5 (Блюгерс), 9:28 — 1:1. Лехконен — 9, 23:37 — 2:1. Раст — 17 (Малкин, Дж. Джонсон), 45:24 — 2:2. Танев — 8 (Блюгерс, Петтерссон), 61:49 — 2:3Вратари: Прайс — МюррейШтраф: 15 — 15Броски: 28 (6+13+9+0) — 37 (11+10+14+2)

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 2:5

«Эвеланш» одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Дэвилз».

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 2:5 (0:0, 0:2, 2:3) Голы: Рантанен — 13 (Маккиннон, Жирар), 31:23 — 0:1. Коул — 4 (Каменев, Белльмар), 35:34 — 0:2. Рантанен — 14 (Макар, Маккиннон), 40:08 — 0:3. Коулман — 13 (мен.), 46:36 — 1:3. Белльмар — 7 (мен.), 53:49 — 1:4. Боквист — 4 (бол., Ватанен, Заха), 58:37 — 2:4. Рантанен — 15 (п.в., Жирар, Коул), 59:44 — 2:5Вратари: Блэквуд (56:47 — 57:40, 57:56 — 58:37, 58:46 — 59:44) — Грубауэр

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5

«Лайтнинг» одержали шестую победу кряду.

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров сделали по голевой передаче. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:0, 3:2, 0:3) Голы: Тирни — 6 (мен., Ярош), 20:46 — 1:0. Верхэге — 2 (Хедман, Гурд), 22:40 — 1:1. Шаттенкирк — 7, 23:45 — 1:2. Пажо — 19 (бол., Батерсон, Эннис), 31:40 — 2:2. Боровицки — 5 (Анисимов, Шабо), 39:51 — 3:2. Пойнт — 16 (Сергачев, Кучеров), 48:37 — 3:3. Джонсон — 9 (Хедман, Палат), 58:30 — 3:4. Киллорн — 16 (п.в.), 59:53 — 3:5Вратари: Андерсон (58:45 — 59:53) — МакэлхинниШтраф: 13 — 17Броски: 28 (7+14+7) — 28 (7+7+14)

«Торонто» — «Айлендерс» — 3:0

Это третья кряду победа «Мэйпл Ливз».

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Энгвалль — 6 (Капанен), 33:25 — 1:0. Мэттьюс — 28 (Марнер, Холл), 36:07 — 2:0. Хаймэн — 10 (п.в., Марнер, Мэттьюс), 57:52 — 3:0Вратари: Хатчинсон — Варламов (57:23 — 57:52)Штраф: 2 — 0Броски: 23 (6+7+10) — 33 (7+16+10)

«Вегас» — «Сент-Луис» — 5:4 ОТ

Победную шайбу забросил Чендлер Стивенсон.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 5:4 ОТ (0:3, 2:0, 2:1, 1:0) Голы: Пьетранджело — 12 (бол., Перрон, О`Райлли), 7:05 — 0:1. Шворц — 14 (Перрон, О`Райлли), 12:41 — 0:2. Сундквист — 10 (Барбашев, Стин), 16:16 — 0:3. Ривз — 5, 33:10 — 1:3. Штястны — 11 (Каррье, Хэйг), 35:32 — 2:3. Руа — 2 (Хэйг, Носек), 43:02 — 3:3. Смит — 16 (Стивенсон), 49:50 — 4:3. Перрон — 17 (бол., Пьетранджело, О`Райлли), 52:50 — 4:4. Стивенсон — 8, 63:01 — 5:4Вратари: Флери — АлленШтраф: 12 — 10Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (11+13+6+1)

«Миннесота» — «Виннипег» — 3:2 ОТ

Победный гол в овертайме в активе Эрика Стаала. «Миннесота» набрала 45 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Виннипега» 48 очков и восьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Фолиньо — 5 (Эрикссон Эк, Канин), 1:12 — 1:0. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Пионк), 20:39 — 1:1. Уилер — 14 (бол., Коннор, Шайфли), 40:52 — 1:2. Канин — 10 (Фолиньо, Дамба), 54:30 — 2:2. Стаал — 16 (бол., Паризе, Сутер), 61:52 — 3:2Вратари: Дубник — ХеллебайкШтраф: 10 — 12Броски: 44 (13+11+16+4) — 21 (7+10+4+0)

«Бостон» — «Эдмонтон» — 1:4

В составе победителей отличились Гаэтан Хас, Дарнелл Нерс и Коннор Макдэвид. У хозяев забил Давди Пастрняк.

«Эдмонтон» набрал 49 очков и занимает шестое место на Западе. У «Бостона» 59 очков и вторая позиция на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Голы: Пастрняк — 31 (бол., Краг, Маршан), 3:10 — 1:0. Хас — 4, 27:41 — 1:1. Нерс — 3 (Драйзайтль), 39:53 — 1:2. Макдэвид — 23 (Кассиан, Бир), 41:48 — 1:3. Драйзайтль — 24 (п.в.), 59:51 — 1:4Вратари: Галак (57:09 — 59:51) — СмитШтраф: 4 — 6Броски: 36 (6+9+21) — 26 (9+10+7)

«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 2:3

«Акулы» одержали победу со счетом 3:2. Обе шайбы «Блю Джэкетс» на сету защитника Зака Веренски.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сан-Хосе» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Гудроу — 7 (Хертл), 27:05 — 0:1. Веренски — 12 (Дженнер, Фолиньо), 28:50 — 1:1. Кейн — 15 (Майер, Шимек), 34:40 — 1:2. Лабанк — 9 (Торнтон, Э. Карлссон), 56:59 — 1:3. Веренски — 13 (Милано, Джонс), 57:24 — 2:3Вратари: Мерзликинс (57:13 — 57:24, 57:43) — ДеллШтраф: 2 — 4Броски: 23 (9+12+2) — 28 (11+6+11)

«Баффало» — «Флорида» — 3:2

У гостей забивали Майк Матесон и Евгений Дадонов. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменен на 26-й минуте после того, как пропустил три шайбы. Вместо него вышел Крис Дриджер.

«Баффало» набрал 45 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Флориды» 47 очков и девятое место.