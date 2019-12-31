Ртищев: Самое главное сыграть с Германией дисциплинированно

Нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Германией.

Напомним, что россиянин пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации за удар головой форварда сборной США Оливера Вальстрема.

«У Германии очень быстрая, агрессивная команда с хорошим большинством и неплохим меньшинством. Нам надо их еще разобрать, поговорить с тренерами, как действовать, и с новыми силами идти в бой. Самое главное сыграть дисциплинированно, избегать ненужных удалений и гораздо лучше играть в большинстве, чем в прошлых матчах.

С розыгрышем лишнего нам надо что-то делать — побольше бросать, играть на пятачке, играть от простого, "закопать" эту шайбу в ворота, и дальше всё будет гораздо лучше.

Дисквалификация? У меня не было желания грубо играть против него — считаю, что это был обычный игровой момент. Мы с Вальстремом чуть потолкались, считаю, все было в рамках нормальной борьбы в хоккее», — приводят слова Ртищева «Известия».

Матч Россия — Германия состоится сегодня, 31 декабря, начало — в 17:00 по мск. 0