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    Ртищев: Самое главное сыграть с Германией дисциплинированно

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    Нападающий сборной России Никита Ртищев поделился ожиданиями от матча с Германией.

    Никита Ртищев
    Никита Ртищев

    Напомним, что россиянин пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации за удар головой форварда сборной США Оливера Вальстрема.

    «У Германии очень быстрая, агрессивная команда с хорошим большинством и неплохим меньшинством. Нам надо их еще разобрать, поговорить с тренерами, как действовать, и с новыми силами идти в бой. Самое главное сыграть дисциплинированно, избегать ненужных удалений и гораздо лучше играть в большинстве, чем в прошлых матчах.

    С розыгрышем лишнего нам надо что-то делать — побольше бросать, играть на пятачке, играть от простого, "закопать" эту шайбу в ворота, и дальше всё будет гораздо лучше.

    Дисквалификация? У меня не было желания грубо играть против него — считаю, что это был обычный игровой момент. Мы с Вальстремом чуть потолкались, считаю, все было в рамках нормальной борьбы в хоккее», — приводят слова Ртищева «Известия».

    Матч Россия — Германия состоится сегодня, 31 декабря, начало — в 17:00 по мск. 0

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