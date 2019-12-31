Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву»

на своем льду обыгралсо счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).

Одним из главных героев матча стал нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. На счету россиянина дубль и голевая передача. Еще три (1+2) в составе «пингвинов» набрал Джейк Гюнцель.

Для «Питтсбург» это победа стала третьей подряд, «Оттава» потерпела второе поражение подряд.

«Питтсбург» набрал 52 очка и вышел на третье место в Восточной конференции. У «Оттавы» 37 очков и 14-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Голы: Малкин — 10 (Гюнтцель, Дж. Джонсон), 0:27 — 1:0. Симон — 4 (Бландизи, Хернквист), 11:44 — 2:0. Пол — 5 (Ярош, Сабурин), 24:21 — 2:1. Малкин — 11 (Раст, Гюнтцель), 26:02 — 3:1. Пол — 6 (К. Браун, Шабо), 35:58 — 3:2. Хернквист — 7 (Марино, Маккэн), 36:51 — 4:2. Гюнтцель — 20 (Малкин, Раст), 46:55 — 5:2Вратари: Джерри — ХегбергШтраф: 18-26Броски: 33 (15+10+8) — 26 (4+14+8)