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    Сборная Швеции в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Финляндии
    Сборная Швеции в овертайме обыграла команду Финляндии (3:2 ОТ) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Нильс Хёгландер, Самуэль Фагемо и Александер Хольц.

    За финскую команду шайбы забросили Патрик Пуйстола и Кристиан Танус.

    Ранее в другом матче группы Швейцария обыграла Казахстан (5:3).

    В следующем матче шведы встретятся 28 декабря со Швейцарией, финны в этот же день сыграют со Словакией.

    Молодежный чемпионат мира.Группа A
    Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Пуйстола — 1 (Хонка, Танус), 16:21 — 0:1. Хегландер — 1 (Фагемо), 21:05 — 1:1. Танус — 1 (Пуйстола), 33:35 — 1:2. Фагемо — 1 (Хегландер), 54:51 — 2:2. Хольц — 1 (бол., Берггрен), 64:55 — 3:2Вратари: Альнефельт — АннуненБроски: 48 (15+16+12+5) — 25 (8+8+7+2)Штраф: 10 — 12
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