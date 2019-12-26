Сборная Швеции в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ

Сборная Швеции в овертайме обыграла команду Финляндии (3:2 ОТ) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира.

В составе победителей отличились Нильс Хёгландер, Самуэль Фагемо и Александер Хольц.

За финскую команду шайбы забросили Патрик Пуйстола и Кристиан Танус.

Ранее в другом матче группы Швейцария обыграла Казахстан (5:3).

В следующем матче шведы встретятся 28 декабря со Швейцарией, финны в этот же день сыграют со Словакией.