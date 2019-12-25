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    «Трактор» продлил победную серию до трех матчей

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    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде переиграл «Авангард» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

    Хоккеисты «Трактора»
    Хоккеисты «Трактора»

    В составе победителей шайбы забросили Лукаш Седлак (7 минута минута), Руслан Карлин (48) и Вячеслав Основин (59).

    У проигравших отличился Вилле Покка (30).

    Для челябинской команды эта победа стала третьей подряд, что является лучшим результатом сезона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Седлак — 14 (Калинин, Авцин), 6:03 — 0:1. Покка — 1 (Кошелев), 29:26 — 1:1. Карлин — 4 (Бэйлен), 47:43 — 1:2. Основин — 6 (п.в., Калинин, Комаров), 58:59 — 1:3Вратари: Гарипов (58:30 — 58:59, 59:08) — ФедотовШтраф: 8 — 16Броски: 34 (11+15+8) — 25 (11+8+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 12-е место (35 очков), а «Авангард» — второе (54 очка).

    В другом матче «Северсталь» на своей арене победила ХК «Сочи» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

    В составе хозяев шайбы забросили Владислав Кодола (7), Егор Морозов (10), Егор Яковлев (38) и Александр Петунин (43).

    У проигравших голами отметились Роберт Росен (12) и Юрий Александров (16).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Кодола — 4 (Хабаров, Петунин), 6:33 — 1:0. Морозов — 6 (бол., Яковлев, Кудако), 9:16 — 2:0. Росен — 10 (бол., Стремвалль, Эллис), 11:17 — 2:1. Александров — 4 (Лугин, Коллинс), 15:06 — 2:2. Яковлев — 2 (бол., Гераськин, Кудако), 37:52 — 3:2. Петунин — 3 (Хабаров, Вовченко), 42:52 — 4:2Вратари: Подъяпольский — Шикин (59:24)Штраф: 10 — 10Броски: 24 (12+9+3) — 33 (8+12+13)

    «Северсталь» — десятая в Западной конференции (35 очков), «Сочи» — девятый (37 очков). 0

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