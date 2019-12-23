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    «Трактор» на выезде выиграл у «Северстали»

    Хоккей КХЛ Трактор Северсталь Прогнозы на КХЛ
    «Северсталь» принимала «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Северсталь» — «Трактор»
    «Северсталь» — «Трактор»

    Встреча завершилась со счетом 4:2.

    «Трактор» выиграл во втором матче подряд, но продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.

    Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд, команда идет десятой на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Карлин — 3 (бол., Авцин, Терещенко), 14:47 — 0:1. Фатеев — 3 (Исаев, Комаров), 25:39 — 0:2. Капустин — 4 (Хохлов, Трубачев), 36:55 — 1:2. Капустин — 5 (бол., Гераськин, Кудако), 45:13 — 2:2. Терещенко — 1 (Карпухин, Кейлоф), 48:26 — 2:3. Комаров — 1 (п.в., Федотов), 59:50 — 2:4Вратари: Подъяпольский (36:51 — 36:55, 58:50 — 59:50) — ФедотовШтраф: 4-20Броски: 37 (15+10+12) — 31 (17+10+4)
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