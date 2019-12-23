«Трактор» на выезде выиграл у «Северстали»

«Северсталь» — «Трактор»
ХК «Трактор»
Встреча завершилась со счетом 4:2.
«Трактор» выиграл во втором матче подряд, но продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.
Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд, команда идет десятой на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Карлин — 3 (бол., Авцин, Терещенко), 14:47 — 0:1. Фатеев — 3 (Исаев, Комаров), 25:39 — 0:2. Капустин — 4 (Хохлов, Трубачев), 36:55 — 1:2. Капустин — 5 (бол., Гераськин, Кудако), 45:13 — 2:2. Терещенко — 1 (Карпухин, Кейлоф), 48:26 — 2:3. Комаров — 1 (п.в., Федотов), 59:50 — 2:4Вратари: Подъяпольский (36:51 — 36:55, 58:50 — 59:50) — ФедотовШтраф: 4-20Броски: 37 (15+10+12) — 31 (17+10+4)