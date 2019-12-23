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    «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    В швейцарском Давосе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

    Победу в «Зеленом дерби» в овертайме одержал «Салават» — 4:3.

    Уже на 10-й секунде экстра-тайма победу уфимцам принес точный бросок Филипа Ларсена.

    «Салават Юлаев» набрал 47 очков и идет пятым на Востоке. «Ак Барс» (59 очков) занимает первое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
    Шайбы: Фрэттин — 7 (Тихонов, Яруллин), 3:01 — 0:1. Умарк — 9 (Семенов, Сошников), 7:11 — 1:1. Кугрышев — 9 (Кадейкин), 8:15 — 2:1. Тихонов — 4 (бол., Яруллин, Кормье), 12:16 — 2:2. Яруллин — 3 (Петров), 20:09 — 2:3. Гиматов — 2 (бол., Умарк, Сошников), 32:13 — 3:3. Ларсен — 9 (Умарк, Хартикайнен), 60:10 — 4:3Вратари: Кареев — РейдеборнШтраф: 8 — 8Броски: 28 (11+4+12+1) — 32 (11+17+4+0)
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