«Айлендерс» Варламова проиграли «Анахайму» в серии буллитов

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов проиграли «Анахайм Дакс» — 5:6.

У «Анахайма» шайбами отметились Максим Комтуа, Сэм Кэррик, Адам Хенрик, Якоб Силфверберг и Кэм Фаулер. Победный буллит на счету Якоба Силфверберга.

В составе «Айлендерс» отличились Андерс Ли, Брок Нельсон, Мэтью Барзаль, Ник Ледди и Райан Палок.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «островитян» Ник Ледди, набравший 3 (1+2) очка.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Анахайм» — 5:6 Б (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Ли — 10 (Барзал, Эберле), 1:50 — 1:0. Комтуа — 3 (бол., Лундстрем, Линдхольм), 16:27 — 1:1. Кэррик — 1 (мен.), 17:03 — 1:2. Нельсон — 13 (бол., Пулок, Ледди), 17:50 — 2:2. Хенрик — 11 (Дель Зотто, Хольцер), 25:23 — 2:3. Барзал — 15 (Ли, Эберле), 29:20 — 3:3. Ледди — 3 (Нельсон, Брассар), 34:15 — 4:3. Сильверберг — 13 (Хенрик, Линдхольм), 34:41 — 4:4. Фаулер — 7 (Делорье), 50:19 — 4:5. Пулок — 5 (бол., Ледди, Брассар), 53:19 — 5:5Победный буллит: СильвербергВратари: Варламов — ГибсонБроски: 33 (12+8+11+2) — 28 (9+10+6+3)Штраф: 8 — 6

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде уступил «Баффало» — 2:3.

Счет в начале второго периода открыл форвард «Кингз» Адриан Кемпе, после чего хозяева вышли вперед благодаря шайбам Расмуса Ристолайнена и Марко Сканделлы .

В конце матча точный бросок в пустые ворота в исполнении Виктора Олофссона за полторы минуты до финальной сирены удвоил преимущество «Баффало».

Дастин Браун сумел забить второй гол «Лос-Анджелеса», но сравнять счет гости не успели.

Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 17 минут, не набрав очков.