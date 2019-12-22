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    «Айлендерс» Варламова проиграли «Анахайму» в серии буллитов

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Анахайм Дакс Прогнозы на НХЛ
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов проиграли «Анахайм Дакс» — 5:6.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У «Анахайма» шайбами отметились Максим Комтуа, Сэм Кэррик, Адам Хенрик, Якоб Силфверберг и Кэм Фаулер. Победный буллит на счету Якоба Силфверберга.

    В составе «Айлендерс» отличились Андерс Ли, Брок Нельсон, Мэтью Барзаль, Ник Ледди и Райан Палок.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «островитян» Ник Ледди, набравший 3 (1+2) очка.

    Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Анахайм» — 5:6 Б (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Ли — 10 (Барзал, Эберле), 1:50 — 1:0. Комтуа — 3 (бол., Лундстрем, Линдхольм), 16:27 — 1:1. Кэррик — 1 (мен.), 17:03 — 1:2. Нельсон — 13 (бол., Пулок, Ледди), 17:50 — 2:2. Хенрик — 11 (Дель Зотто, Хольцер), 25:23 — 2:3. Барзал — 15 (Ли, Эберле), 29:20 — 3:3. Ледди — 3 (Нельсон, Брассар), 34:15 — 4:3. Сильверберг — 13 (Хенрик, Линдхольм), 34:41 — 4:4. Фаулер — 7 (Делорье), 50:19 — 4:5. Пулок — 5 (бол., Ледди, Брассар), 53:19 — 5:5Победный буллит: СильвербергВратари: Варламов — ГибсонБроски: 33 (12+8+11+2) — 28 (9+10+6+3)Штраф: 8 — 6

    В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде уступил «Баффало» — 2:3.

    Счет в начале второго периода открыл форвард «Кингз» Адриан Кемпе, после чего хозяева вышли вперед благодаря шайбам Расмуса Ристолайнена и Марко Сканделлы .

    В конце матча точный бросок в пустые ворота в исполнении Виктора Олофссона за полторы минуты до финальной сирены удвоил преимущество «Баффало».

    Дастин Браун сумел забить второй гол «Лос-Анджелеса», но сравнять счет гости не успели.

    Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 17 минут, не набрав очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Кемпе — 7 (Лизотт, Вагнер), 21:32 — 0:1. Ристолайнен — 3 (Веси, Скиннер), 27:35 — 1:1. Сканделла — 3 (Райнхарт, Йокихарью), 36:48 — 2:1. Улофссон — 16 (п.в., Райнхарт, Айкел), 58:27 — 3:1. Браун — 8 (Даути, Иафалло), 59:22 — 3:2Вратари: Улльмарк — Куик (58:06 — 58:27, 58:34 — 59:22, 59:28)Броски: 28 (6+11+11) — 27 (10+10+7)Штраф: 4 — 6
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