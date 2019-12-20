«Спартак» в овертайме дожал «Сочи»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых отличились нападающие Ансель Галимов, Денис Кокарев, Дмитрий Вишневский и защитники Аким Тришин, Яков Рылов.

За сочинскую команду дубль оформил Мальте Стремвалль, еще по разу отличились Денис Мосалев и Андрей Алтыбармакян.

«Спартак», набрав 47 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 37 очками занимает девятое место.

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Барысом», а «Сочи» в гостях встретится с «Динамо».