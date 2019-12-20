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    «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»

    Хоккей КХЛ Сочи Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе красно-белых отличились нападающие Ансель Галимов, Денис Кокарев, Дмитрий Вишневский и защитники Аким Тришин, Яков Рылов.

    За сочинскую команду дубль оформил Мальте Стремвалль, еще по разу отличились Денис Мосалев и Андрей Алтыбармакян.

    «Спартак», набрав 47 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 37 очками занимает девятое место.

    В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Барысом», а «Сочи» в гостях встретится с «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 (0:1, 0:2, 4:1)
    Голы: Мосалев — 3 (бол., Александров, Лугин), 5:57 — 0:1. Стремвалль — 15 (Росен, Алтыбармакян), 33:15 — 0:2. Алтыбармакян — 4 (Эллис), 38:55 — 0:3. Галимов — 6 (Херсли, Рылов), 43:01 — 1:3. Тришин — 1 (Аркалов, Кокарев), 48:49 — 2:3. Кокарев — 2, 52:50 — 3:3. Стремвалль — 16 (Эллис, Алтыбармакян), 55:04 — 3:4. Рылов — 5 (Даугавиньш, Зубов), 56:27 — 4:4. Вишневский — 7 (бол., Херсли), 64:38 — 5:4Вратари: Гудачек (Беспалов, 40:00 — ПроскуряковБроски: 21 (6+7+8) — 21 (7+8+6)Штраф: 27 — 6
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