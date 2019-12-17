«Спартак» разгромил «Витязь», Федоров оформил дубль

Московскийодержал домашнюю победу над подмосковным(6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Артем Федоров, еще по разу отличились Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш.

«Спартак» набрал 45 очков и по текущим результатам занимает пятое место в Западной конференции. «Витязь» с аналогичным количеством очков на шестой позиции.