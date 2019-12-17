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    «Спартак» разгромил «Витязь», Федоров оформил дубль

    Хоккей КХЛ Спартак Витязь Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей дубль оформил Артем Федоров, еще по разу отличились Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш.

    «Спартак» набрал 45 очков и по текущим результатам занимает пятое место в Западной конференции. «Витязь» с аналогичным количеством очков на шестой позиции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Витязь» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Юньков — 5 (Цыплаков, Котляревский), 0:11 — 1:0. Вишневский — 6 (бол., Хохлачев), 3:56 — 2:0. Федоров — 11 (Даугавиньш, Зубов), 19:15 — 3:0. Ганзл — 6 (мен., Кулик, Гончаров), 23:17 — 4:0. Федоров — 12 (бол., Рылов, Зубов), 24:17 — 5:0. Даугавиньш — 8 (бол., Зубов, Федоров), 50:30 — 6:0Вратари: Гудачек — Ежов (Сапрыкин, 20:00)Броски: 39 (16+11+12) — 20 (7+8+5)Штраф: 8 — 16
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