Сорокин: Праздновать не будем, мы же не заняли первое место

Голкипер сборной Россииподелился впечатлениями после победы над Финляндией (2:0) в заключительном матче 2-го этапа Евротура, отметив атмосферу на стадионе «Газпром Арена».

«Хорошая игра была. Ребята пластались, бились, ложились под шайбу, поэтому и удалось выиграть. Старался не обращать внимания на лёд, потому что все в равных условиях.

Задача одна — ловить шайбу. Моя работа простая, концентрировался на этом. В этот раз удалось. Поддержка и помощь трибун тоже повлияли — шестой игрок.

Атмосфера отличная, но когда играешь, концентрируешься на шайбе, на трибуны стараешься не обращать внимания. А когда пауза, ты смотришь — масштабы тебя потрясают.

Со стороны финнов было пару опасных моментов, а так в целом броски были со средней дистанции, я видел шайбу, поэтому особых трудностей они не доставляли.

Могу похвалить всех своих партнёров, было много блокированных бросков. Как бы банально ни звучало, без этого не победить. Ребята все молодцы.

Победу никак не будем праздновать, мы же не заняли первое место», — сказал Сорокин «Матч ТВ».

Сборная России по итогам трех матчей заняла второе место на домашнем этапе Евротура, первое место осталось за сборной Швеции. 0