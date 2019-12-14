Россия обыграла Чехию в Кубке Первого канала

В матче Кубка Первого канала сборнаяпо буллитам переиграла сборнуюс общим счетом 4:3.

Сборная России набрала 2 очка и отстает от финнов на 2 пункта globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Российская команда вышла вперед в первом периоде, забив две шайбы. Однако уже во втором периоде российские хоккеисты потеряли преимущество и дали сопернику сравнять счет.

В третьем период Чехия вышла вперед, но Россия смогла перевести игру в дополнительное время.

Дело дошло до серии буллитов, в которой российская сборная оказалась точнее.