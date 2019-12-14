Россия обыграла Чехию в Кубке Первого канала

Сборная России набрала 2 очка и отстает от финнов на 2 пункта
globallookpress.com
Российская команда вышла вперед в первом периоде, забив две шайбы. Однако уже во втором периоде российские хоккеисты потеряли преимущество и дали сопернику сравнять счет.
В третьем период Чехия вышла вперед, но Россия смогла перевести игру в дополнительное время.
Дело дошло до серии буллитов, в которой российская сборная оказалась точнее.
Кубок Первого канала
Россия — Чехия — 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кузьменко — 1 (Лямкин), 2:09 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Шипачев, Войнов), 17:44 — 2:0. Седлак — 4 (Крейчик, Яшкин), 21:43 — 2:1. Филиппи — 2 (Секач, Затевич), 35:24 — 2:2. Г. Зогорна — 1 (Р. Зогорна, Филиппи), 47:28 — 2:3. Ожиганов — 1 (В.Э. Ткачев), 48:48 — 3:3Победный буллит: В.Э. ТкачевВратари: Сорокин (48:40 — 48:48) — ГрубецШтраф: 6 — 6