НХЛ. Три очка Малкина, дебютная шайба Тренина, голы Радулова и Гурьянова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошел большой игровой день.

«Ванкувер» — «Баффало» 6:5 ОТ

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одолел «Баффало» — 6:5 ОТ (1:0, 2:3, 2:2, 1:0).

В составе канадской команды по дублю оформили Джош Лейво и Антуан Руссель.

У «клинков» ассистентский хет-трик на счету Джека Айкела.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Баффало» — 6:5 ОТ (1:0, 2:3, 2:2, 1:0) Голы: Лейво — 5 (Бенн, Стэчер), 12:57 — 1:0. Руссель — 2 (Майерс, Виртанен), 23:07 — 2:0. Окпосо — 2 (Ларссон, Скиннер), 25:24 — 2:1. Райнхарт — 11 (Ристолайнен, Улофссон), 26:28 — 2:2. Лейво — 6 (Петтерссон, Бозер), 37:11 — 3:2. Улофссон — 12 (бол., Райнхарт, Айкел), 39:16 — 3:3. Майерс — 1 (мен., Миллер, Пирсон), 44:51 — 4:3. Руссель — 3 (Виртанен, Стэчер), 50:40 — 5:3. Гиргенсонс — 4 (Ларссон), 52:05 — 5:4. М. Юханссон — 5 (Айкел, Ристолайнен), 59:01 — 5:5. Миллер — 13 (бол., Хьюз, Бозер), 63:21 — 6:5Вратари: Демко — Хаттон (26:21 — 26:28, 57:47 — 59:01)Штраф: 8 — 4Броски: 30 (9+10+9+2) — 28 (5+15+8+0)

«Ванкувер» занимает восьмое место в Западной конференции (34 очка), «Баффало» — восьмой на Востоке (32 очка).

«Ванкувер» — «Баффало» 6:5 ОТ

«Бостон» — «Колорадо» 1:4

«Бостон» у себя дома потерпел поражение от «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

У победителей 2 (0+2) очка набрал Йоонас Донской. На счету Валерия Ничушкина гол, показатель полезности «+1», бросок в створ, 4 силовых приема и блок-шот.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Вагнер — 3 (Мур, Бьорк), 13:14 — 1:0. Ничушкин — 4 (Нието), 17:25 — 1:1. Коул — 1 (Барберио, Донской), 29:17 — 1:2. Бураковски — 12 (Маккиннон), 38:21 — 1:3. Ландескуг — 5 (п.в., Белльмар), 59:57 — 1:4Вратари: Галак (57:29 — 59:57) — Грубауэр (Францоуз, 17:25)Штраф: 2 — 6Броски: 20 (4+4+12) — 20 (9+5+6)

«Бостон» — второй в Восточной конференции, «Колорадо» — второй на Западе.

«Бостон» — «Колорадо» 1:4

«Детройт» — «Питтсбург» 3:5

«Детройт» при поддержке родных трибун проиграл «Питтсбургу» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2).

По три очка в составе победителей набрали Джейк Гюнтцель (1+2) и Евгений Малкин (1+2).

Малкин также записал на свой счет показатель полезности «+2», 4 броска в створ и 2 блок-шота. Он был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Питтсбург» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Голы: Гюнтцель — 16 (Летанг, Малкин), 5:37 — 0:1. Руведел — 1 (Малкин, Гюнтцель), 17:24 — 0:2. Фаббри — 7 (бол., Бертуцци, Ларкин), 26:02 — 1:2. Малкин — 8 (Гюнтцель, Руведел), 30:42 — 1:3. Кахун — 8 (Марино, Петтерссон), 41:38 — 1:4. Гронек — 6 (Хелм), 53:00 — 2:4. Ларкин — 8 (бол., Фаббри, Чоловски), 56:56 — 3:4. Марино — 3 (бол., п.в., Летанг, Танев), 59:51 — 3:5Вратари: Бернье (Комри, 49:22, 55:24 — 55:51, 55:59 — 56:56, 58:50 — 59:51) — МюррейШтраф: 4 — 6Броски: 28 (7+13+8) — 28 (12+9+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 16-е место (17 очков), а «Питтсбург» — пятое (38 очков).

«Детройт» — «Питтсбург» 3:5

«Каролина» — «Миннесота» 6:2

«Каролина» в домашнем матче обыграла «Миннесоту» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Себастьян Ахо, набравший 5 (3+2) очков. Теуво Терявяйнен оформил ассистентский хет-трик. На счету Андрея Свечникова гол, 2 броска в створ и 2 силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Миннесота» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) Голы: Донато — 4 (Фолиньо, Бродин), 2:21 — 0:1. Валлмарк — 4 (Дзингел, ван Римсдайк), 9:00 — 1:1. Свечников — 13 (бол., Терявяйнен, Ахо), 15:02 — 2:1. Ахо — 14 (Терявяйнен, Нидеррайтер), 24:43 — 3:1. Цуккарелло — 7 (Стаал), 29:08 — 3:2. Ахо — 15 (бол., Терявяйнен, Стаал), 35:15 — 4:2. Эдмундсон — 3 (Ахо), 52:24 — 5:2. Ахо — 16 (мен., п.в., Славин), 58:39 — 6:2Вратари: Мразек — Стэлок (57:09 — 58:39)Штраф: 8 — 6Броски: 40 (12+15+13) — 24 (7+10+7)

«Каролина» занимает шестое место в Восточной конференции (37 очков), «Миннесота» — десятая на Западе (32 очка).

«Каролина» — «Миннесота» 6:2

«Сент-Луис» — «Торонто» 2:5

«Торонто» на выезде одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).

Дублями в составе победителей отметились Зак Хайман и Остон Мэттьюс. На счету Ильи Михеева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот.

У хозяев Иван Барбашев отметился голом, показателем полезности «+1», 3 броска и блок-шот.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Торонто» — 2:5 (1:4, 0:1, 1:0) Голы: Хаймэн — 4 (Марнер), 2:50 — 0:1. Барбашев — 5 (Томас), 4:25 — 1:1. Мэттьюс — 17 (Нюландер), 6:51 — 1:2. Хаймэн — 5 (мен., Энгвалль), 9:12 — 1:3. Спецца — 4 (бол., Райлли, Капанен), 12:57 — 1:4. Мэттьюс — 18 (бол., Марнер), 29:29 — 1:5. Перрон — 12 (Пьетранджело, О`Райлли), 42:02 — 2:5Вратари: Биннингтон (Аллен, 12:57) — АндерсенШтраф: 9 — 13Броски: 28 (8+11+9) — 27 (12+5+10)

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции (42 очка). «Торонто» — десятый на Востоке (32 очка).

«Сент-Луис» — «Торонто» 2:5

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 7:1

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата разгромила «Сан-Хосе» — 7:1 (1:0, 2:0, 4:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Алекс Киллорн, набравший 4 (1+3) очка.

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 7:1 (1:0, 2:0, 4:1) Голы: Джонсон — 6 (Верхэге), 3:10 — 1:0. Киллорн — 8, 32:29 — 2:0. Стэмкос — 8 (бол., Хедман, Киллорн), 39:33 — 3:0. Хедман — 7 (Чирелли, Киллорн), 40:52 — 4:0. Джонсон — 7 (Стэмкос, Верхэге), 43:51 — 5:0. Власик — 5 (Э. Карлссон, Майер), 54:44 — 5:1. Стэмкос — 9 (бол., Киллорн, Хедман), 55:36 — 6:1. Верхэге — 1 (Марун, Гурд), 59:35 — 7:1Вратари: Василевский — Джонс (Делл, 40:52)Штраф: 8 — 8Броски: 38 (10+9+19) — 38 (15+15+8)

«Тампа» — 11-я в Восточной конференции (31 очко), «Сан-Хосе» — 11-й на Западе (32 очка).

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 7:1

«Флорида» — «Коламбус» 4:1

«Флорида» на домашней арене одержала победу над «Коламбусом» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей шайбу забросил Евгений Дадонов. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34.

У проигравших единственный точный бросок нанес Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Дадонов — 11 (Барков, Яндл), 0:18 — 1:0. Браун — 2 (Барков, Юбердо), 28:53 — 2:0. Коннолли — 13 (бол., Яндл, Хоффман), 46:09 — 3:0. Гавриков — 2 (Тексье, Андерсон), 50:34 — 3:1. Хоффман — 11 (п.в., Сивиур), 57:37 — 4:1Вратари: Бобровский — Мерзликинс (57:07 — 57:37)Штраф: 11 — 13Броски: 27 (3+15+9) — 34 (10+14+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает седьмое место (33 очка), а «Коламбус» — 13-е (26 очков).

«Флорида» — «Коламбус» 4:1

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 6:4

«Нэшвилл» в домашнем матче нанес поражение «Нью-Джерси» со счетом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1).

В составе «хищников» дебютной шайбой отметился россиянин Яков Тренин. Также на его счету 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот.

У форварда гостей Никиты Гусева результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1) Голы: Карр — 1 (Хэмьюс, Вебер), 0:46 — 1:0. Фаббро — 3 (Бонино, Смит), 2:13 — 2:0. Братт — 6 (Заха, Ватанен), 2:45 — 2:1. Зэйджак — 4 (Гусев, Коулман), 3:59 — 2:2. Тренин — 1 (Гримальди), 25:52 — 3:2. Форсберг — 11 (Ярнкрок, Йоси), 27:24 — 4:2. Палмиери — 11 (бол., Холл, Ватанен), 33:07 — 4:3. Бонино — 11 (Фаббро, Экхольм), 45:47 — 5:3. Холл — 6 (Хьюз), 51:09 — 5:4. Гримальди — 3 (Экхольм), 52:44 — 6:4Вратари: Ринне — Доминге (57:30 — 57:35, 57:57 — 59:13)Штраф: 8 — 12Броски: 37 (13+12+12) — 33 (11+12+10)

«Нэшвилл» занимает 12-е место в Западной конференции (31 очко). «Нью-Джерси» — 15-й на Востоке (23 очка).

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 6:4

«Даллас» — «Айлендерс» 3:1

«Даллас» у себя дома одержал победу над «Айлендерс» со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка.

Еще одним голом в составе победителей отметился Денис Гурьянов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Айлендерс» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Кольяно — 1 (Олексяк, Хейсканен), 11:59 — 1:0. Радулов — 9 (бол., Клингберг, Янмарк), 16:02 — 2:0. Гурьянов — 6 (бол., Радулов, Перри), 23:12 — 3:0. Барзал — 12 (Тэйвз, Мэйфилд), 55:27 — 3:1Вратари: Бишоп — Грайсс (57:24 — 59:06, 59:23 — 59:46)Штраф: 2 — 4Броски: 37 (16+13+8) — 35 (11+10+14)

«Даллас» занимает пятое место в Западной конференции (37 очков). «Айлендерс» — на третьей строчке на Востоке (40 очков).

«Даллас» — «Айлендерс» 3:1

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 4:3

В матче регулярного чемпионата «Калгари» переиграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).

В составе «королей» голевой передачей отметился российский нападающий Николай Прохоркин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) Голы: Копитар — 11 (бол., Даути), 11:09 — 0:1. Даути — 6 (бол., Браун, Копитар), 14:43 — 0:2. Лучич — 2 (бол., Баклунд, Райан), 18:14 — 1:2. Риналдо — 1 (Дюбе, Ридер), 23:01 — 2:2. Монахэн — 8 (Годро), 31:46 — 3:2. Дюбе — 3 (Райан, Лучич), 41:29 — 4:2. Рой — 3 (Прохоркин, Льюис), 45:24 — 4:3Вратари: Тэлбот — Кэмпбелл (58:43)Штраф: 21 — 23Броски: 30 (12+10+8) — 33 (8+11+14)

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает девятое место (34 очка), а «Лос-Анджелес» — 15-е (24 очка).