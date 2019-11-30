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    НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка Барбашева

    Состоялись очередные поединки в НХЛ

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    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября

    «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:3

    Для «Блюз» это вторая подряд победа, а для «Страз» — второе поражение.

    Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота. Это его третий гол в этом сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли, Перрон), 15:41 — 0:1. Хинтс — 11 (Комо, Полак), 56:49 — 1:1. О`Райлли — 6 (Барбашев, Боумистер), 57:07 — 1:2. Барбашев — 3 (п.в., Перрон, Шенн), 59:57 — 1:3Вратари: Бишоп (58:22 — 59:57) — АлленШтраф: 4 — 0Броски: 32 (5+13+14) — 40 (11+11+18)

    «Каролина» — «Нэшвилл» — 0:3

    Это второе поражение «Харрикейнз» подряд.

    Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сыграл около 16 минут, но очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Гримальди — 2 (Бонино), 8:15 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Форсберг), 17:55 — 0:2. Уотсон — 4 (Экхольм, Дюшен), 23:28 — 0:3Вратари: Мразек — РиннеШтраф: 8 — 6Броски: 31 (12+9+10) — 28 (13+7+8)

    «Коламбус» — «Питтсбург» — 5:2

    «Блю Джэкетс» прервали трехматчевую победную серию «Пингвинз».

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Питтсбург» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Нюквист — 5 (Бьоркстранд), 5:21 — 1:0. Гюнтцель — 15 (Малкин, Симон), 17:57 — 1:1. Фолиньо — 3, 20:26 — 2:1. Нюквист — 6 (бол., Дюбуа, Веренски), 22:52 — 3:1. Фолиньо — 4 (бол., Веннберг, Джонс), 35:09 — 4:1. Летанг — 6 (Гюнтцель, Малкин), 45:20 — 4:2. Нюквист — 7 (п.в., Андерсон, Савар), 59:01 — 5:2Вратари: Корписало — Джерри (57:21 — 57:24, 57:28 — 59:01)Штраф: 8 — 8Броски: 30 (13+11+6) — 31 (3+16+12)

    «Вегас» — «Аризона» — 2:1 Б

    Победный буллит реализовал Алекс Тух.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Аризона» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Так — 2 (бол., Хэйг, Маршессо), 27:01 — 1:0. Чикран — 6 (Голигоски, Дворак), 34:53 — 1:1Победный буллит: ТакВратари: Суббан — КюмперШтраф: 4 — 10Броски: 38 (12+12+10+4) — 36 (13+10+10+3)

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

    Также в этой встрече Кузнецов отметился заброшенной шайбой, как и его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин.

    Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 31 из 35 бросков по своим воротам. Также гол на счету Михаила Сергачева.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 18:50 — 0:1. Сергачев — 3 (Кучеров, Шаттенкирк), 24:28 — 0:2. Кузнецов — 11 (бол., Оши, Врана), 25:17 — 1:2. Киллорн — 6 (Пойнт, Кучеров), 38:48 — 1:3. Врана — 12 (Оши), 43:45 — 2:3. Овечкин — 17 (бол., Орлов, Бойд), 51:36 — 3:3. Орлов — 2 (Кузнецов, Оши), 63:03 — 4:3Вратари: Холтби — ВасилевскийШтраф: 10 — 6Броски: 35 (14+5+13+3) — 30 (7+14+9+0)

    «Миннесота» — «Оттава» — 7:2

    «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду.

    Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Оттава» — 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)
    Голы: Пол — 3 (Зайцев, Боровицки), 15:37 — 0:1. Донато — 3, 29:43 — 1:1. Ткачак — 9 (К. Браун, Л. Браун), 30:37 — 1:2. Сперджен — 3 (Цуккарелло, Стаал), 31:05 — 2:2. Паризе — 11 (Фиала), 33:56 — 3:2. Канин — 5 (Эрикссон Эк, Сперджен), 44:34 — 4:2. Хартман — 3 (Бродин), 46:32 — 5:2. Стаал — 8 (бол.), 50:50 — 6:2. Зукер — 9 (Сперджен, Бродин), 51:38 — 7:2Вратари: Стэлок — НильссонШтраф: 4 — 8Броски: 35 (10+17+8) — 35 (9+13+13)

    «Филадельфия» — «Детройт» — 6:1

    Для «Флайерз» это третья победа кряду. «Ред Уингз» проиграл восьмую встречу кряду.

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Детройт» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Лотон — 2 (Нисканен), 2:56 — 1:0. Фаббри — 5 (Атанасиу, Филппула), 8:09 — 1:1. Гостисбеер — 2 (бол., Ворачек, Кутюрье), 19:02 — 2:1. Кутюрье — 8 (Нисканен, Ворачек), 39:48 — 3:1. Хэйс — 7 (Лотон, Фэраби), 40:27 — 4:1. Линдблум — 10 (Проворов, Ворачек), 40:57 — 5:1. ван Римсдайк — 5 (Питлик, Хегг), 57:51 — 6:1Вратари: Харт — ПикарШтраф: 6 — 6Броски: 35 (9+17+9) — 33 (13+14+6)

    «Баффало» — «Торонто» — 6:4

    «Мэйпл Ливз» потерпел первое поражение после трех побед кряду.

    Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Торонто» — 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)
    Голы: Таварес — 8 (Михеев), 18:54 — 0:1. Таварес — 9 (Капанен), 21:21 — 0:2. Скиннер — 10 (Ларссон, Монтур), 25:45 — 1:2. Айкел — 15 (Богосян), 29:43 — 2:2. Миттельштадт — 4 (Сканделла, Веси), 32:08 — 3:2. Улофссон — 10 (Айкел, Сканделла), 38:54 — 4:2. Тимашов — 2 (Спецца, Райлли), 46:50 — 4:3. Веси — 3, 48:34 — 5:3. Капанен — 8 (Петан, Холл), 52:10 — 5:4. Айкел — 16 (п.в., Ристолайнен), 59:33 — 6:4Нереализованный буллит: Асплунд (Баффало Сэйбрз), 59:59 (Вратарь)Вратари: Улльмарк — Хатчинсон (58:09 — 59:33)Штраф: 10 — 6Броски: 36 (13+13+10) — 29 (12+6+11)

    «Чикаго» — «Колорадо» — 2:5

    Для «Эвеланш» это вторая победа кряду.

    В середине второго периода голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Колорадо» — 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
    Голы: Маккиннон — 16 (Комфер), 0:59 — 0:1. Грэйвс — 3 (Нието, Маккиннон), 3:17 — 0:2. Смит — 1 (Карпентер), 9:14 — 1:2. Макар — 8 (бол., Маккиннон, Комфер), 12:20 — 1:3. Ничушкин — 2, 29:45 — 1:4. Комфер — 3 (Маккиннон), 31:26 — 1:5. Кейн — 13 (Тэйвз, Саад), 39:56 — 2:5Вратари: Кроуфорд — ФранцоузШтраф: 13 — 9Броски: 36 (10+19+7) — 23 (7+7+9)

    «Анахайм» — «Виннипег» — 0:3

    Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл четыре минут и очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Пионк — 3 (бол., Уилер, Лайне), 21:08 — 0:1. Элерс — 12 (Уилер, Моррисси), 29:13 — 0:2. Коннор — 10 (Шайфли, Лайне), 41:51 — 0:3Вратари: Гибсон — ХеллебайкШтраф: 35 — 11Броски: 24 (4+13+7) — 20 (4+7+9)

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:1

    Для «Шаркс» это четвертая победа в последних пяти встречах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Марло — 6 (Серенсен, Торнтон), 7:26 — 1:0. Власик — 4 (Э. Карлссон, Майер), 13:14 — 2:0. Грегор — 1 (Диллон, Джонс), 22:58 — 3:0. Кутюр — 6 (Гудроу, Э. Карлссон), 34:42 — 4:0. Клиффорд — 3 (Лафф), 58:11 — 4:1Вратари: Джонс (12:32 — 13:14) — КуикШтраф: 2 — 6Броски: 22 (4+9+9) — 34 (8+13+13)
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