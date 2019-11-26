НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, три очка Радулова, шайбы Кучерова и Сергачева

Фрибет для всех

«Коламбус» — «Оттава» 1:0

«Коламбус» дома обыграл «Оттаву» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственный гол на 41-й минуте забил Оливер Бьеркстранд. Вратарь «Блю Джекетс» Йоонас Корписало отразил 25 бросков и оформил шатаут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Оттава» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Бьоркстранд — 6 (Веренски, Дженнер), 40:21 — 1:0Вратари: Корписало — Андерсон (57:45)Штраф: 4-6Броски: 19 (7+7+5) — 25 (8+8+9)

«Коламбус» — «Оттава» 1:0

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:1

«Филадельфия» на своем льду победила «Ванкувер» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). У победителей голы забили Шон Кутюрье и Якуб Ворачек, у проигравших отличился Джей Ти Миллер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Ванкувер» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Миллер — 10 (Хорват), 10:34 — 0:1. Кутюрье — 7 (Ворачек, Хегг), 25:54 — 1:1. Ворачек — 6 (Браун, Кутюрье), 51:27 — 2:1Вратари: Харт — Демко (58:08)Штраф: 4-2Броски: 34 (8+17+9) — 17 (9+4+4)

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:1

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:2

«Тампа-Бэй» одолела «Баффало» в домашнем матче — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Ондржей Палат. По голу за «Тампу» забили российские легионеры Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Кучеров — 8 (Палат), 0:13 — 1:0. Райнхарт — 9 (Улофссон, Айкел), 3:40 — 1:1. Веси — 1, 21:48 — 1:2. Сергачев — 2 (бол., Палат, Шаттенкирк), 27:20 — 2:2. Гурд — 6 (Макдона, Марун), 29:26 — 3:2. Пакетт — 3 (мен., Чирелли, Макдона), 48:17 — 4:2. Палат — 8 (мен., Жозеф), 49:06 — 5:2Вратари: Василевский — Хаттон (56:24 — 58:28)Штраф: 8-8Броски: 29 (9+5+15) — 30 (11+16+3)

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:2

«Питтсбург» — «Калгари» 3:2 ОТ

«Питтсбург» в домашнем матче в овертайме обыграл «Калгари» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Победный гол на счету Джейка Гюнцеля.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Калгари» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Дюбе — 1 (Андерссон, Райан), 7:34 — 0:1. Гальченюк — 1 (бол., Кахун, Маккэн), 11:48 — 1:1. Маккэн — 9 (Гальченюк), 27:14 — 2:1. Монахэн — 6 (бол., Ткачак, Годро), 35:09 — 2:2. Гюнтцель — 12 (Кахун, Марино), 64:04 — 3:2Вратари: Джерри — РиттихШтраф: 4-6Броски: 38 (8+13+13+4) — 34 (12+9+9+4)

«Питтсбург» — «Калгари» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 3:2 ОТ

«Рейнджерс» в домашнем матче победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Шей — 3 (Дианджело, Панарин), 14:50 — 1:0. Паризе — 9 (Фиала, Сперджен), 37:11 — 1:1. Донато — 2 (Хартман), 50:00 — 1:2. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Фокс), 57:10 — 2:2. Дианджело — 7 (Панарин, Стром), 60:32 — 3:2Вратари: Лундквист — СтэлокШтраф: 4-8Броски: 31 (9+10+11+1) — 28 (12+2+14+0)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 3:2 ОТ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 3:2 Б

«Нэшвилл» в серии буллитов переиграл «Сент-Луис» — 2:1 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). Автором победного броска стал Даниэль Карр. В Основное время у «Предаторз» отличились Ник Бонино и Райан Джохансен, у «Блюз» — Дэвид Перрон и Брэйден Шенн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Бонино — 10 (Гримальди, Фаббро), 7:59 — 1:0. Джохансен — 4 (Ярнкрок, Форсберг), 11:37 — 2:0. Перрон — 11 (О`Райлли), 32:30 — 2:1. Шенн — 12 (Томас, Парэйко), 53:09 — 2:2Победный буллит: КаррВратари: Сарос — АлленШтраф: 11-11Броски: 39 (10+13+11+5) — 25 (10+6+8+1)

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 3:2 Б

«Даллас» — «Вегас» 4:2

«Даллас» на своем льду победил «Вегас» со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Главным героем матча стал нападающий «Старз» Александр Радулов. На счету россиянина дубль и результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вегас» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Радулов — 7 (бол., Клингберг, Сегин), 11:42 — 1:0. Линделл — 2 (Кольяно, Сегин), 13:25 — 2:0. Теодор — 3 (Каррье, Ривз), 33:48 — 2:1. Дикинсон — 4 (Радулов, Клингберг), 37:41 — 3:1. Штястны — 7 (Стоун, Пачоретти), 41:23 — 3:2. Радулов — 8 (бол., Клингберг, Янмарк), 52:11 — 4:2Вратари: Бишоп — Суббан (57:50 — 59:53)Штраф: 10-8Броски: 28 (16+2+10) — 28 (6+13+9)

«Даллас» — «Вегас» 4:2

«Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:0

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ