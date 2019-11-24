ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Сильва и Кевин Де БрейнеПо особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
  • 19:07
    • «Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло»
  • 19:00
    • «Монако» с Головиным уступил «Бордо»
  • 18:33
    • «Краснодар» переиграл «Арсенал» в Туле
  • 18:11
    • Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»
  • 17:32
    • «Автомобилист» нанес поражение ЦСКА
    Все новости спорта

    Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Сочи»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Сочи Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» одержало гостевую победу над ХК «Сочи» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Рига
    «Динамо» Рига

    У рижской команды дублем отметился Эштон Картер и еще одна заброшенная шайба на счету защитника Увиса Балинскиса.

    В составе хозяев отличились нападающие Андрей Алтыбармакян и Дмитрий Лугин.

    Рижане прервали серию из трех поражений, набрали 25 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» с 28 очками идут на девятом месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Лугин — 3 (бол., Точицкий, Шмелев), 16:52 — 1:0. Эштон — 7 (бол., Бартулис, Макмиллан), 18:44 — 1:1. Алтыбармакян — 3, 22:55 — 2:1. Балинскис — 3 (бол., Протапович, Сетдиков), 28:09 — 2:2. Эштон — 8, 61:21 — 2:3Вратари: Налимов — МакаровБроски: 30 (13+9+8+0) — 21 (8+7+5+1)Штраф: 12 — 20
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Нефтехимик»
  • 1.69
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш у «Крыльев Советов»?
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • В каком темпе будет проходить матч на «Хосе Соррилья»?
  • «Вальядолид» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Клинки» дадут бой «красным дьяволам»
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу Футбол «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная играРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 05:040
  • 15:17
    • «Локомотив» и «Байер» рассудят британцы
  • 14:54
    • Ротенберг намерен пригласить Бэбкока в Россию
  • 09:01
    • Уайлдер защитил пояс WBC техническим нокаутом
    «Бостон» Хоккей НХЛ. «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 ноября 10:160
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Астон Вилла» свою неудачную серию
  • 3.51
    •
  • 19:43
    • Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Сочи»
  • 19:24
    • «Аугсбург» в большинстве разгромил «Герту»
  • 18:48
    • Президент «Оренбурга»: Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей
    Футболисты «Динамо» Футбол Огненная концовка в Москве. «Динамо» вырвало победу у «Ростова»«Желто-синие» разочарованы назначением двух пенальти в их ворота 00:060
  • 17:54
    • «Атлетик» на выезде одолел «Осасуну»
  • 17:42
    • «Трактор» прервал серию поражений, победив «Торпедо»
  • 17:06
    • «Химки» переиграли «Цмоки-Минск»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие