Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Сочи»

Рижскоеодержало гостевую победу над(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

У рижской команды дублем отметился Эштон Картер и еще одна заброшенная шайба на счету защитника Увиса Балинскиса.

В составе хозяев отличились нападающие Андрей Алтыбармакян и Дмитрий Лугин.

Рижане прервали серию из трех поражений, набрали 25 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» с 28 очками идут на девятом месте.