Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Сочи»

«Динамо» Рига
globallookpress.com
У рижской команды дублем отметился Эштон Картер и еще одна заброшенная шайба на счету защитника Увиса Балинскиса.
В составе хозяев отличились нападающие Андрей Алтыбармакян и Дмитрий Лугин.
Рижане прервали серию из трех поражений, набрали 25 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» с 28 очками идут на девятом месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лугин — 3 (бол., Точицкий, Шмелев), 16:52 — 1:0. Эштон — 7 (бол., Бартулис, Макмиллан), 18:44 — 1:1. Алтыбармакян — 3, 22:55 — 2:1. Балинскис — 3 (бол., Протапович, Сетдиков), 28:09 — 2:2. Эштон — 8, 61:21 — 2:3Вратари: Налимов — МакаровБроски: 30 (13+9+8+0) — 21 (8+7+5+1)Штраф: 12 — 20