«Автомобилист» нанес поражение ЦСКА

Фрагмент матча
ХК «Автомобилист»
У победителей отличились Вячеслав Литовченко (29 минута) и Дэн Секстон (50).
«Армейцы» ответили точным броском в исполнении Кирилла Капризова (53).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Литовченко — 6 (Холланд), 28:56 — 1:0. Секстон — 7 (Белоусов, Гуркин), 49:42 — 2:0. Капризов — 15 (Вей, Киселевич), 52:43 — 2:1Вратари: Коварж — Сорокин (58:42 — 59:43, 59:47)Штраф: 18 — 6Броски: 24 (9+10+5) — 44 (14+16+14)
«Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции (35 очков). ЦСКА идет первым на Западе (43 очка). 0