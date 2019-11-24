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    «Автомобилист» нанес поражение ЦСКА

    Хоккей КХЛ Автомобилист ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У победителей отличились Вячеслав Литовченко (29 минута) и Дэн Секстон (50).

    «Армейцы» ответили точным броском в исполнении Кирилла Капризова (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Литовченко — 6 (Холланд), 28:56 — 1:0. Секстон — 7 (Белоусов, Гуркин), 49:42 — 2:0. Капризов — 15 (Вей, Киселевич), 52:43 — 2:1Вратари: Коварж — Сорокин (58:42 — 59:43, 59:47)Штраф: 18 — 6Броски: 24 (9+10+5) — 44 (14+16+14)

    «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции (35 очков). ЦСКА идет первым на Западе (43 очка). 0

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