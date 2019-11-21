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    Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера

    Хоккей Автомобилист Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после выездного матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).

    Андрей Мартемьянов
    Андрей Мартемьянов

    «Получился очень напряжённый матч, в котором блестяще сыграли оба голкипера. Хорошая игра со стороны обеих команд, много сил было отдано.

    Мы прекрасно понимали, что у соперника мощная линия нападения, особенно в игре на пятаке. В конце концов немного не смогли удержать их.

    А в целом доволен игрой, доволен результатом. Парни проделали хорошую работу.

    Мы особо не смотрим на турнирную таблицу. У нас был небольшой провал. Кто-то называет его большим, а кто-то — небольшим, после которого команда возвращается в гонку, что хорошо.

    Мы сражаемся за каждое очко. Очень рад, что игра команды стабилизируется. Очень многое зависит от команды, все понимают, в какой ситуации мы находимся.

    Команда становится более сплочённой, что радует», — передаёт слова Мартемьянова «Чемпионат». 0

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