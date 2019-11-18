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    ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Северсталь Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА на своем льду в овертайме проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

    ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»
    ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

    Победная шайба на счету Дмитрия Марковина, оформившего дубль в этой встрече. За «армейцев» забил Кирилл Капризов.

    ЦСКА продолжил свою самую длинную серию поражений в сезоне (теперь она составляет 4 матча) и проиграл 9-й матч из 27 в сезоне. «Северсталь» прервала 10-матчевую серию поражений и выиграла 9-й матч из 29 в сезоне.

    20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведет выездной матч с ХК «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Марковин — 3 (бол., Лишка, Якимов), 25:16 — 0:1. Капризов — 14 (Вей), 54:44 — 1:1. Марковин — 4 (Гераськин), 61:39 — 1:2Вратари: Сорокин — ПодъяпольскийШтраф: 6-10Броски: 36 (16+7+12+1) — 18 (3+10+4+1)
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