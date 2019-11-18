ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

на своем льду в овертайме проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Победная шайба на счету Дмитрия Марковина, оформившего дубль в этой встрече. За «армейцев» забил Кирилл Капризов.

ЦСКА продолжил свою самую длинную серию поражений в сезоне (теперь она составляет 4 матча) и проиграл 9-й матч из 27 в сезоне. «Северсталь» прервала 10-матчевую серию поражений и выиграла 9-й матч из 29 в сезоне.

20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведет выездной матч с ХК «Сочи».