ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»
ХК «Северсталь»
Победная шайба на счету Дмитрия Марковина, оформившего дубль в этой встрече. За «армейцев» забил Кирилл Капризов.
ЦСКА продолжил свою самую длинную серию поражений в сезоне (теперь она составляет 4 матча) и проиграл 9-й матч из 27 в сезоне. «Северсталь» прервала 10-матчевую серию поражений и выиграла 9-й матч из 29 в сезоне.
20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведет выездной матч с ХК «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Марковин — 3 (бол., Лишка, Якимов), 25:16 — 0:1. Капризов — 14 (Вей), 54:44 — 1:1. Марковин — 4 (Гераськин), 61:39 — 1:2Вратари: Сорокин — ПодъяпольскийШтраф: 6-10Броски: 36 (16+7+12+1) — 18 (3+10+4+1)