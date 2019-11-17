«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

В составе победителей шайбы на счету Юрия Александрова и Мальте Стремвалля.
За рижан отличился Увис Балинскис.
Для рижан это первое поражение в трех матчах, «Сочи» прервал серию из двух поражений.
В следующем матче рижское «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы. Матч состоится 20 ноября. «Сочи» в тот же день примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Балинскис — 2 (Протапович, Мейя), 5:22 — 1:0. Александров — 2 (Калетник, Старков), 49:19 — 1:1. Стремвалль — 7 (Эллис), 53:03 — 1:2Вратари: Салак (59:14) — ШикинБроски: 16 (6+5+5) — 32 (12+9+11)Штраф: 8 — 10