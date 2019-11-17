«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей шайбы на счету Юрия Александрова и Мальте Стремвалля.

За рижан отличился Увис Балинскис.

Для рижан это первое поражение в трех матчах, «Сочи» прервал серию из двух поражений.

В следующем матче рижское «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы. Матч состоится 20 ноября. «Сочи» в тот же день примет «Северсталь».