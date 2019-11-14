«Северсталь» уступила «Авангарду», потерпев десятое поражение подряд

Омскийодержал домашнюю победу над череповецкой(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Игорь Макаров, Павел Дедунов, Свен Андригетто, Тэйлор Бек и Сергей Широков.

Единственную шайбу хозяев забросил Егор Морозов.

«Авангард» с 36 очками занимает 2-е место на «Востоке», «Северсталь» с 22 баллами располагается на 11-й строчке на «Западе».

«Северсталь» проиграла десятый матч подряд, а «Авангард» одержал три победы в четырех последних встречах.

Следующий соперником «Авангарда» 16 ноября станет минское «Динамо», а «Северсталь» 18 ноября встретится с ЦСКА.