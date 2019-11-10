Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Россия — Чехия
globallookpress.com
Счет в матче открыл Ян Коварж на 11-й минуте. На 52-й минуте преимущество чехов удвоил Лукаш Седлак.
В конце матча пустые ворота поразил Андрей Нестрашил.
Сборная России ни турнире набрала два очка, победив лишь шведскую команду по буллитам. Победителями первого этапа Евротура стала сборная Чехии, выигравшая все три матча.
Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Чехия — Россия — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Коварж — 2 (Ржепик), 10:32 — 1:0. Седлак — 1 (бол.), 51:04 — 2:0. Нестрашил — 1 (мен., п.в.), 59:46 — 3:0Вратари: Вилл — Самонов (58:18 — 59:45)Броски: 31 (12+9+10) — 25 (8+5+12)Штраф: 18 — 8