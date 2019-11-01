Хет-трик Росена принес «Сочи» победу над рижским «Динамо»

В составе хозяев трижды отличился нападающий Роберт Росен. За рижан шайбы забросили Даниэль Берзиньш и Оскар Бартулис.
3 ноября черноморский клуб примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а рижане в этот же день проведут выездной матч со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Берзиньш — 4 (Эштон, Берглунд), 12:07 — 0:1. Росен — 5 (бол., Эллис, Стремвалль), 22:07 — 1:1. Росен — 6 (Стремвалль, Воробьев), 50:50 — 2:1. Бартулис — 1 (Дарзиньш), 55:26 — 2:2. Росен — 7 (Стремвалль, Ю. Александров), 59:29 — 3:2Вратари: Шикин — Салак (59:36)Броски: 29 (4+12+13) — 12 (4+3+5)Штраф: 2 — 6