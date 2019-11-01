Хет-трик Росена принес «Сочи» победу над рижским «Динамо»

одержал домашнюю победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев трижды отличился нападающий Роберт Росен. За рижан шайбы забросили Даниэль Берзиньш и Оскар Бартулис.

3 ноября черноморский клуб примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а рижане в этот же день проведут выездной матч со СКА.