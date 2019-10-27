ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»

В составе победителей отличился Иван Телегин, победный буллит на счету Антона Слепышева.
За «Авангард» шайбу забросил Валентин Пьянов.
Следующий матч омичи проведут с московским «Динамо», а армейцы отправятся в гости к «Сибири».
Подопечные Игоря Никитина продолжают лидировать на Западе. «Авангард» с 30 очками располагается на второй строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Телегин — 4 (Дальбек), 17:16 — 0:1. Пьянов — 4 (Пивцакин, Фрэнсон), 48:52 — 1:1Победный буллит: СлепышевВратари: Бобков — СорокинБроски: 28 (5+10+12+1) — 29 (9+10+7+3)Штраф: 4 — 8