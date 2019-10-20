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    «Металлург» всухую обыграл «Авангард»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Авангард Барыс Витязь Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на домашней арене обыграл «Авангард» со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    Подопечные Ильи Воробьева удачно провели первый период, в котором отличились Деннис Расмуссен и Виктор Антипин.

    Следующие 20 минут прошли без голов, а в середине третьего периода форвард «Магнитки» Андрей Нестрашил установил окончательный счет.

    «Сухарь» оформил голкипер магнитогорской команды Василий Кошечкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Расмуссен — 4 (бол., Антипин), 2:58 — 1:0. Антипин — 1 (Козун, Расмуссен), 11:30 — 2:0. Нестрашил — 1 (Потехин), 48:58 — 3:0Вратари: Кошечкин — БобковШтраф: 4 — 8Броски: 20 (8+8+4) — 28 (5+12+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает девятое место (18 очков), а «Авангард» — второе (27 очков).

    В еще одном матче «Барыс» у себя дома победил «Витязь» — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

    В составе хозяев шайбы забросили Антон Сагадеев и Дастин Бойд, забросивший две шайбы. У гостей дубль оформил Александр Семин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Семин — 6 (Евсеенков, Лаюнен), 0:38 — 0:1. Сагадеев — 2 (Маклюков, Дитц), 4:28 — 1:1. Бойд — 3 (Михайлис, Найт), 34:53 — 2:1. Семин — 7 (Макеев), 49:36 — 2:2. Бойд — 4 (бол., Старченко, Дитц), 63:09 — 3:2Вратари: Паскуале — ЕжовШтраф: 10 — 18Броски: 31 (11+7+9+4) — 20 (4+5+8+3)

    «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции (26 очков). «Витязь» — третий на Западе (30 очков). 0

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