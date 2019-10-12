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    Гулявцев: «Амур» не должен жить прошлым сезоном

    Амур Спартак КХЛ
    Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча со «Спартаком» (2:1 Б).

    Александр Гулявцев
    Александр Гулявцев

    «Несмотря на небольшой счет, игра была хорошая и интересная. "Спартак" в каких-то моментах имел преимущество в атаке, статистика говорит сама за себя.

    Также надо отдать должное обоим вратарям, они не позволяли забивать в нужные моменты. И Женя Аликин, и Юлиус Гудачек сыграли прекрасно.

    У нас результативность на не очень высоком уровне, есть проблема с реализацией. Нам приходится много играть в обороне и много шайб ловить на себя.

    Сегодня мы поработали хорошо, где-то нам повезло. Для нас два очка важнее сегодня, чем какой-то рисунок игры.

    Считаю, что команда не должна жить прошлым сезоном. Не должно быть так, что, выходя на игру, команда считает себя аутсайдером. Этого не должно быть в голове.

    Мы должны выходить побеждать, а у нас в голове иногда было: главное — не проиграть. Мы пытаемся это донести до ребят. Мне нравится настрой команды в раздевалке.

    А относительно той серии неудач я скажу, что мы играли в неплохой хоккей, но нам нужно было создавать больше моментов. Стараемся играть каждый матч на победу.

    Сейчас важно зарабатывать очки и делать это как угодно. Потом уже никто не вспомнит, как мы их заработали», — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. 0

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