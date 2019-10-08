ЦСКА на своем льду обыграл «Амур»

Три (1+2) очка в этой встрече защитник Алексей Марченко. У Максима Шалунова гол и передача, а у Мэта Робинсона — два результативных паса. Еще по шайбе забросили Иржи Секач и Сергей Калинин.
За «Амур» отличился« Томаш Зогорна.
ЦСКА с 12 победами и с 25 очками лидирует на Западе КХЛ. "Амур" прерывает серию из трех побед и занимает 11-е место на Востоке с 11 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Секач — 5 (Робинсон), 21:49 — 1:0. Калинин — 5 (Марченко, Киселевич), 40:20 — 2:0. Марченко — 4 (бол., Робинсон, Шалунов), 47:39 — 3:0. Шалунов — 4 (бол., Марченко), 54:25 — 4:0. Т. Зогорна — 4 (бол., Голубев), 57:48 — 4:1Вратари: Сорокин — АликинБроски: 30 (11+9+10) — 21 (6+7+8)Штраф: 8 — 16