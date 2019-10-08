ЦСКА на своем льду обыграл «Амур»

Московскийв матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хабаровским— 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Три (1+2) очка в этой встрече защитник Алексей Марченко. У Максима Шалунова гол и передача, а у Мэта Робинсона — два результативных паса. Еще по шайбе забросили Иржи Секач и Сергей Калинин.

За «Амур» отличился« Томаш Зогорна.

ЦСКА с 12 победами и с 25 очками лидирует на Западе КХЛ. "Амур" прерывает серию из трех побед и занимает 11-е место на Востоке с 11 очками.