Калниньш, Ларсен и Капризов признаны лучшими игроками пятой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов пятой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Янис Калниньш из «Йокерита», в двух матчах одержавший две победы. Латвийский голкипер отразил 96,92% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надежности 0,99 (лучший результат недели).

Среди защитников лучшим оказался Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». Он вместе с командой одержал две победы в двух матчах и набрал 6 (2+4) очков. В матче с «Торпедо» (5:1) датчанин набрал 4 (2+2) очка. Ларсен не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5» (лучший результат недели).

Лучшим нападающим стал игрок ЦСКА Кирилл Капризов, вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 5 (4+1) очков. Нападающий московского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5» (лучший результат недели). На счету Капризова 10 бросков, 1 силовой прием, а также хет-трик в матче с московским «Спартаком» (9:3).

Лучшим новичком признан нападающий «Ак Барса» Артем Галимов, вместе с командой одержавший победы в трех матчах и набравший в них 2 (2+0) очка. В матче с минским «Динамо» (4:2) шайба Галимова стала победной. 20-летний хоккеист проводил в среднем на льду 13 минут и 32 секунды, нанес 4 броска по воротам соперника, а также совершил 3 силовых приема. 0