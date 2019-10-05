«Адмирал» дома обыграл «Куньлунь»

«Адмирал» — «Куньлунь»
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На домашнем льду «Адмирал» одержал победу со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У «Куньлуня» шайбу забросил Итан Верек.
«Адмирал» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, а «Куньлунь» идет десятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» — «Куньлунь» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: Бакош — 2 (Бутузов), 20:37 — 1:0. Ломако — 1 (Мищенко), 44:29 — 2:0. Уэрек — 3 (Осипов), 49:11 — 2:1Вратари: Олкинуора — Грубец (48:49 — 49:11, 58:16 — 58:40, 58:50 — 59:17, 59:26 — 59:28, 59:44)Штраф: 12-12Броски: 26 (7+12+7) — 34 (10+9+15)