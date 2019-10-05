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    «Адмирал» дома обыграл «Куньлунь»

    КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар
    «Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

    «Адмирал» — «Куньлунь»
    «Адмирал» — «Куньлунь»

    На домашнем льду «Адмирал» одержал победу со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У «Куньлуня» шайбу забросил Итан Верек.

    «Адмирал» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, а «Куньлунь» идет десятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» — «Куньлунь» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Шайбы: Бакош — 2 (Бутузов), 20:37 — 1:0. Ломако — 1 (Мищенко), 44:29 — 2:0. Уэрек — 3 (Осипов), 49:11 — 2:1Вратари: Олкинуора — Грубец (48:49 — 49:11, 58:16 — 58:40, 58:50 — 59:17, 59:26 — 59:28, 59:44)Штраф: 12-12Броски: 26 (7+12+7) — 34 (10+9+15)
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