ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгРазница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге
  • 20:01
    • Дацюк помог «Локомотиву» прервать серию поражений
  • 19:47
    • «Салават Юлаев» одержал победу над «Торпедо»
  • 19:33
    • Азар выйдет в атаке «Реала» против «Брюгге»
  • 17:37
    • Мхитарян пропустит минимум три недели
  • 17:05
    • Энберт и Забияко пропустят серию Гран-при
    Все новости спорта

    Дацюк помог «Локомотиву» прервать серию поражений

    КХЛ Автомобилист Локомотив
    «Автомобилист» одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

    В составе победителей шайбы забросили Иван Вишневский (6 минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58). Павел Дацюк отметился первой результативной передачей после возвращения в клуб.

    У гостей отличился Николай Коваленко (35).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Вишневский — 1 (Кучерявенко), 5:10 — 1:0. Секстон — 4 (Холланд), 18:06 — 2:0. Коваленко — 2 (бол., Крунвалль, Апальков), 34:50 — 2:1. Доус — 6 (бол., Дацюк, Мэйсек), 45:25 — 3:1. Василевский — 3 (Белоусов, Холланд), 57:56 — 4:1Вратари: Коварж — ЛазушинШтраф: 8 — 8Броски: 29 (9+12+8) — 42 (14+15+13)

    «Автомобилист», прервав серию из четырех поражений кряду, занимает первое место в Восточной конференции (19 очков). «Локомотив» идет 11-м на Западе (8 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Йокерит»
  • 1.66
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проявят ли себя новички «Реала»?
  • «Реал» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Справится ли оборона «Шахтера» с атакой «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Подвинут ли «павлины» «дроздов» с первой строчки?
  • «Лидс» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Марио Манджукич Футбол Трансферный дайджест. 24-30 сентябряПродолжит ли «Манчестер Юнайтед» борьбу за хорватского форварда, уйдет ли Виллиан из «Челси», переедет ли Ибрагимович в Южную Америку и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:070
  • 17:55
    • Семак: Малкома в матче с «Бенфикой» ждать не стоит
  • 17:21
    • Мостовой: У «Локомотива» против «Атлетико» появится шанс
  • 15:45
    • «Ницца» расторгла контракт с игроком, который украл часы у одноклубника
    «Челси» одержал уверенную победу Футбол Революция Лэмпарда в разгаре. «Челси» активизировался и полон энергииЛондонцы имеют недостатки, но продолжают двигаться в правильном направлении Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Сдержит ли «Локомотив» «Атлетико»?
  • 2.74
    •
  • 20:26
    • Бос: Успех в матче с «Юве» принесут только отлаженные коллективные действия
  • 20:16
    • Маркизио объявит о планах на будущее 3 октября
  • 20:14
    • Фолланд: У нас есть реальный шанс преподнести «Ювентусу» сюрприз
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 01:360
  • 15:14
    • Венгер рассматривает несколько предложений
  • 14:59
    • Тирни не поможет сборной Шотландии в матче против России
  • 14:46
    • Полузащитник «Ромы» пропустит два месяца
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие