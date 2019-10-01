Дацюк помог «Локомотиву» прервать серию поражений

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

В составе победителей шайбы забросили Иван Вишневский (6 минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58). Павел Дацюк отметился первой результативной передачей после возвращения в клуб.

У гостей отличился Николай Коваленко (35).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Вишневский — 1 (Кучерявенко), 5:10 — 1:0. Секстон — 4 (Холланд), 18:06 — 2:0. Коваленко — 2 (бол., Крунвалль, Апальков), 34:50 — 2:1. Доус — 6 (бол., Дацюк, Мэйсек), 45:25 — 3:1. Василевский — 3 (Белоусов, Холланд), 57:56 — 4:1Вратари: Коварж — ЛазушинШтраф: 8 — 8Броски: 29 (9+12+8) — 42 (14+15+13)

«Автомобилист», прервав серию из четырех поражений кряду, занимает первое место в Восточной конференции (19 очков). «Локомотив» идет 11-м на Западе (8 очков). 0