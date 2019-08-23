Фетисов: Дисквалификация Кузнецова — удар по всему российскому спорту

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не уверен, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) закроет глаза на четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова.

В допинг-пробе, сданной в ходе чемпионата мира-2019, обнаружены следы кокаина. Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о четырехлетней дисквалификации 27-летнего нападающего.

«А что кокаин — это смягчающее обстоятельство? А может и за марихуану не нужно наказывать? А мельдоний — вообще лечебный препарат? Мы о чем говорим?

ИИХФ приняла решение, а какие санкции могут быть со стороны Федерации хоккея России? Что его — оштрафовать на 100 рублей?

Нет такого в регламенте ФХР. В этой ситуации наказан весь российский спорт. И деньги здесь не играют роли.

Конечно, дисквалификация Кузнецова — это удар по всему российскому спорту. Мы говорим, что у нас все хорошо, а оказывается...

В НХЛ допинг допингу — рознь. Да, НХЛ не входит в пул правил ВАДА, но в бейсболе, например, даже за марихуану получают серьезные наказания. Интересно будет посмотреть, как НХЛ отреагирует на все это.

Стоит ли звать Кузнецова на Кубок мира? А почему вы мне задаете этот вопрос? Задайте его Третьяку, пусть он ответит, возьмут ли игрока на Кубок мира. Он же отвечает у нас за хоккей», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс». 0