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    Фетисов: Дисквалификация Кузнецова — удар по всему российскому спорту

    Сборная России Вашингтон Кэпиталз НХЛ Вокруг хоккея
    Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не уверен, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) закроет глаза на четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    В допинг-пробе, сданной в ходе чемпионата мира-2019, обнаружены следы кокаина. Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о четырехлетней дисквалификации 27-летнего нападающего.

    «А что кокаин — это смягчающее обстоятельство? А может и за марихуану не нужно наказывать? А мельдоний — вообще лечебный препарат? Мы о чем говорим?

    ИИХФ приняла решение, а какие санкции могут быть со стороны Федерации хоккея России? Что его — оштрафовать на 100 рублей?

    Нет такого в регламенте ФХР. В этой ситуации наказан весь российский спорт. И деньги здесь не играют роли.

    Конечно, дисквалификация Кузнецова — это удар по всему российскому спорту. Мы говорим, что у нас все хорошо, а оказывается...

    В НХЛ допинг допингу — рознь. Да, НХЛ не входит в пул правил ВАДА, но в бейсболе, например, даже за марихуану получают серьезные наказания. Интересно будет посмотреть, как НХЛ отреагирует на все это.

    Стоит ли звать Кузнецова на Кубок мира? А почему вы мне задаете этот вопрос? Задайте его Третьяку, пусть он ответит, возьмут ли игрока на Кубок мира. Он же отвечает у нас за хоккей», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс». 0

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