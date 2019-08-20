Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист»

Рижское «Динамо»
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Дубль в составе победителей оформил Картер Эштон. Окончательный счёт установил форвард Лаурис Дарзиньш, а Бен Маршалл сделал две голевых передачи.
Голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис отразил все 17 бросков по своим воротам
В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» с «Ак Барсом».
Кубок Латвийской железной дороги
«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Эштон — 3 (бол., Маршалл, Улльстрем), 18:56 — 1:0. Эштон — 4 (Я. Берглунд, К. Берглунд), 35:07 — 2:0. Дарзиньш — 3 (бол., Редлихс, Маршалл), 56:50 — 3:0Вратари: Гудлевскис — ГроссБроски: 35 (10+15+10) — 17 (4+9+4)