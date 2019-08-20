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    Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист»

    КХЛ Динамо Рига Автомобилист
    Рижское «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги обыграло екатеринбургский «Автомобилист» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»

    Дубль в составе победителей оформил Картер Эштон. Окончательный счёт установил форвард Лаурис Дарзиньш, а Бен Маршалл сделал две голевых передачи.

    Голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис отразил все 17 бросков по своим воротам

    В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» с «Ак Барсом».

    Кубок Латвийской железной дороги
    «Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Эштон — 3 (бол., Маршалл, Улльстрем), 18:56 — 1:0. Эштон — 4 (Я. Берглунд, К. Берглунд), 35:07 — 2:0. Дарзиньш — 3 (бол., Редлихс, Маршалл), 56:50 — 3:0Вратари: Гудлевскис — ГроссБроски: 35 (10+15+10) — 17 (4+9+4)
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