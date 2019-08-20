Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист»

Рижскоев матче Кубка Латвийской железной дороги обыграло екатеринбургский— 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Картер Эштон. Окончательный счёт установил форвард Лаурис Дарзиньш, а Бен Маршалл сделал две голевых передачи.

Голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис отразил все 17 бросков по своим воротам

В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» с «Ак Барсом».