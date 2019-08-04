Зубов: В третьем периоде пришлось нелегко, но мы выдержали

Главный тренер «Сочи»прокомментировал победу над(2:1) в рамках подготовительного турнира Sochi Hockey Open.

В первых двух периодах матча команда Зубова забросила две безответных шайбы, авторами которых стали Хлопотов и Старков.

В третьей 20-минутке Тихонов сумел отыграть один гол, но хоккеистам «Сочи» удалось удержать победу.

«Хорошее движение все 60 минут. В третьем периоде пришлось нелегко. Но мы выдержали.

Выводили шайбу из зоны. Большинство не понравилось. Поработаем. Сильный соперник. Победа порадовала.

Что такого сделали с Алтыбармакяном, что он выглядел совсем другим игроком? Ничего. Он просто рвался в бой», — сказал Зубов «Спорт-Экспрессу».

После двух проведенных встреч «Сочи» набрал максимум очков, занимая первое место в таблице турнира.

6 августа команда сыграет против олимпийской сборной России, переигравшей «Авангард». 0